Как в Казахстане борются с оформлением фиктивных кредитов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов рассказал о мероприятиях по борьбе с оформлением фиктивных кредитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«C марта 2021 года Агентство обязало все микрофинансовые организации (МФО) при выдаче микрокредитов обеспечить фактическую проверку и подтверждение подлинности клиента, сверку его данных с указанными в заявке, соответствие фактических биометрических данных клиента данным, указанным в документах, удостоверяющих личность, а также фиксировать волеизъявление клиента на получение микрокредита», - написал Нурлан Абдрахманов в своем ответе на депутатский запрос.

Для борьбы с мошенничеством и защиты потребителей микрофинансовых услуг постановлением правления Агентства от 30 апреля 2021 года введен новый порядок идентификации заемщиков при выдаче онлайн-микрокредитов.

Для удаленного получения микрокредита проводится идентификация заемщика одним из трех способов:

1) посредством электронно-цифровой подписи;

2) соответствия биометрическим параметрам заемщика с использованием сервиса ЦОИД КЦМР НБ;

3) посредством двухфакторной проверки персональных данных и изображения заемщика в режиме реального времени.

На сегодня к системе ЦОИД КЦМР подключены все МФО, осуществляющие выдачу микрокредитов электронным способом. Дополнительно введены способы аутентификации заявителя путем сверки с данными операторов мобильной связи.

«Для защиты прав граждан от фиктивных кредитов Агентство ввело требования для МФО по приостановлению начисления вознаграждения по мошенническому микрокредиту и прекращению претензионно-исковой работы. Нормативно установлено требование к МФО по списанию задолженности заемщиков по оформленным на них фиктивным микрокредитам на основании решения суда», - заключил Нурлан Абдрахманов.

Ранее сообщалось, что казахстанцам списали незаконную задолженность по микрокредитам на 4,5 млн тенге.