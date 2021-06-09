Как в Казахстане борются с инфляцией и повышением цен на продукты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов прокомментировал заданный депутатами вопрос касательно борьбы с инфляцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос инфляции очень сложный вопрос. Особенно в последнее время в связи с пандемией. Во многих странах, в соседних странах и даже по всему миру мы наблюдаем повышение цен на продукты, в том числе и социально заносимы продуктов. Для их стабилизации правительство разработало дорожную карту в рамках которой были приняты 45 срочных и системных мероприятий. В том числе Министерство сельского хозяйства для обеспечения внутреннего рынка полностью продуктами разработало комплексный план», - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса.

В частности, по его словам, Минсельхозу было выделено 30 млрд тенге для субсидирования.

«В рамках дорожной карты для пополнения региональных стабфондов проводится оптимизация государственных закупок. Также заключаются форвардные договора на закуп продуктов, за счёт местных бюджетов в качестве кредитов для удержания цен были выделены 33 миллиарда тенге. Эти средства мы планируем повысить до 50 млрд тенге. Было поручено повысить. Также проводились антимонопольные меры, серы ограничения были введены. Заключены меморандумы для стабилизации цен на продукты. Мы планируем 24 распределительных центра построить, этот вопрос находятся на контроле правительства», - заключил А. Смаилов.