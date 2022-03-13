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Как в Карагандинской области трудоустраивают безработных и выпускников вузов

Автор:  
Агата Мухамеджанова
13 Марта 2022, 12:59
Как в Карагандинской области трудоустраивают безработных и выпускников вузов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области планируют выдать 50 государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей. В конкурсе может участвовать молодёжь до 29 лет, члены малообеспеченных семей, получатели АСП, многодетные, кандасы, воспитывающие ребёнка с инвалидностью и люди с ограниченными возможностями. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чтобы получить государственный грант по Национальному проекту по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы, необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения в качестве безработного или индивидуального предпринимателя и пройти курс «Бастау Бизнес».

«Ранее эти гранты выдавались по госпрограмме «Еңбек». В прошлом году она завершилась. Но возможность получить безвозмездно грант от государства осталась. Более того, в этом году увеличилась сумма гранта до 400 МРП, что составляет 1 225 200 тенге», – отметила руководитель Бухар-Жырауского районного отдела занятости и социальных программ Гульжан Абжанова.

Претендент на получение гранта может подать заявление, зарегистрировавшись на портале «Бизнес Еңбек», который входит в электронную биржу труда Enbek.kz, либо обратиться за консультацией в центры занятости населения.

Алмагуль Аскарова из посёлка Ботакара получила грант на 530 тысяч тенге в прошлом году. Она по образованию юрист, но всегда мечтала заняться собственным делом.

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«Я прошла обучение в школе «Бастау Бизнес», выиграла грант и открыла пиццерию на дому. Купила всё необходимое оборудование, холодильники. Сейчас у меня много клиентов, в день мы готовим от 30 до 50 пицц. Их заказывают как жители посёлка, так и близлежащих населённых пунктов, а также разные организации. В будущем я бы хотела расширить свой бизнес и открыть кафе. Сейчас мы работаем на доставку», – рассказала Алмагуль Аскарова.

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Многодетная мама и инвалид третьей группы Алмагуль Шагдабай получила грант на 555 тысяч тенге в 2020 году и открыла цех по переработке молока. В летнее время в неделю она взбивает около 50 литров сметаны, готовит до 70 килограммов творога и другую продукцию.

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«Я живу в Ботакаре. Всю жизнь наша семья выращивала скотину. Сейчас у меня 15 дойных коров. Из молока я готовлю творог, кефир, курт, сливочное масло, сыры. У меня около 10 наименований продукции, есть постоянные клиенты в посёлке. Также я реализую свою продукцию в Караганде. Хорошо, что государство даёт возможность развивать свой бизнес многодетным матерям», – отметила Алмагуль.

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Также в регионе реализуются проекты «Первое рабочее место», «Серебряный возраст», «Контракт поколений». Их участники могут рассчитывать на субсидирование зарплат государством.

В посёлке Ботакара одной из первых проектом «Контракт поколений» воспользовалась Татьяна Смаилова.

«Диплом получила в прошлом году. Мне 23 года, я учитель русского языка и литературы. Сразу же обратилась в Центр занятости населения. Мне предложили участвовать в проекте «Контракт поколений» и направили в школу имени Ю. Гагарина. Мой наставник – Балапан Розалина. Благодаря этому проекту я смогу перенять её опыт, многому научиться, проявить себя», – поделилась Татьяна Смаилова.

Всего в рамках трёх новых проектов в Бухар-Жырауском районе в этом году планируется трудоустроить порядка 50 человек.

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