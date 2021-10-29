Как в Карагандинской области реализуют образовательный проект Ustaz-Ulytau

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Пандемия наложила отпечаток на многие сферы жизнедеятельности, и сфера образования не стала исключением. Возврат к привычному образу, традиционному формату обучения и необходимость во внедрении новых подходов в области образования – все это стало предпосылками к созданию проекта Ustaz-Ulytau в Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

Как зарождалась идея

Где и как начинают формироваться трудовые ресурсы необходимые для развития промышленности – такой фундаментальный вопрос был поставлен корпорацией «Казахмыс» еще 2020 году накануне пандемии коронавируса. После проведенного анализа корпорацией было принято решение сфокусироваться на поддержке фундаментального образования, ведь школа является тем местом, где начинается все. Данную инициативу корпорации «Казахмыс» по повышению уровня образования в общеобразовательных школах регионов своего присутствия, также поддержало управление образования Карагандинской области.

«Когда корпорация «Казахмыс» обратила внимание на качество образования в Карагандинской области, то оценка шла по техническим показателям – по цифрам: средний балл ЕНТ в регионе был не на должном уровне, в регионе на 2019 год не было учителей-мастеров, и зарплаты у учителей были невысоки, что не могло не сказаться на мотивации», - поделилась руководитель Центра педагогической трансформации Ustaz-Ulytau Жанна Мендыбаева.

По ее словам, после принятия Закона РК «О статусе педагога» и поручения Главы государства повысить заработные платы учителям ситуация улучшилась, однако теперь предстояла работа над повышением качества образования.

Инвестиции в будущее

Качество образования в средней школе зависит от материального обеспечения и ресурсов, необходимых для качественного обучения. При этом важнейшая роль в обеспечении качественного образовании отводится учителю. Этот вопрос стал особенно актуальным с наступлением пандемии.

«Немаловажную роль играют люди, которые учат и воспитывают будущее поколение рабочих, инженеров, ученых, предпринимателей. Вкладывая в развитие и обучение учителей, можно добиться качественных изменений в будущем. Основной тренд инвестиций в образование – вклад крупных казахстанских корпораций в строительство школ. Корпорация Казахмыс инвестирует в обучение учителей – это вклад в потенциал будущих поколений. Корпорация Казахмыс выбрала этот путь», - отметил представитель корпорации «Казахмыс» Серик Абенов.

Таким образом, Общественный фонд «Благотворительный фонд «The Ulytau educational foundation» по заказу корпорации «Казахмыс» создал Центр педагогической трансформации Ustaz-Ulytau, цель которого – повышение качества обучения в школах региона присутствия корпорации «Казахмыс» в интересах ученика и его профессиональных перспектив с использованием современных технологий обучения, организации учебного процесса и образовательного менеджмента.

Учиться никогда не поздно

Центр педагогической трансформации Ustaz-Ulytau начал работу с августа этого года. Проект рассчитан пока на 3 года. Он охватил разные школы со всего региона: городские и сельские, общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, малокомплектные школы и ресурсные школы, школы с казахским, русским и смешанными языками обучения. В первом потоке трансформации участвуют 3 школы города Жезказгана, 2 школы Улытауского района, 3 школы г. Балхаш и 2 школы г. Сатпаев.

«Наш проект направлен на реализацию трех ключевых задач: формирование и укрепление академических и корпоративных ценностей в школах, обучение учителей новым методикам и педагогическим технологиям, формирование профориентационного сервиса для учеников. И, несмотря на то, что мы отобрали 10 школ, на наши курсы мы приглашаем учителей всего региона, а это 69 школ», - рассказала Жанна Мендыбаева.

Первые лекции стартовали 3 сентября в дистанционном формате, однако в процессе обучения стало понятно, что учить целые школьные коллективы, когда в школах идет учебный процесс, сложно и малоэффективно. Тогда Центр принял решение комбинировать форматы занятий – онлайн, офлайн и смешанный тип, а также использовать для обучения каникулы, чтобы учителя занимались саморазвитием, пока ученики отдыхают.

«Мы делаем рассылку с расписанием наших курсов и ссылками для регистрации. Учителя школ выбирают те курсы, которые им интересны, и по тому графику, который удобен. На наших встречах учителя спрашивают, можно ли посещать несколько курсов. Мы будем рады учителям, которые будут осваивать новые технологии с нашими преподавателями-тренерами. Мы привлекли ведущих тренеров-лекторов из Нур-Султана и Алматы. Также у нас есть проект «Английский для учителей», его ведет тренер из Канады, еще ожидаем присоединения коллег из Великобритании», - поделилась руководитель проекта Центр педагогической трансформации Ustaz-Ulytau.

Она отметила, что все занятия для учителей региона бесплатные, но с одним требованием: курсы должны посещаться регулярно и нужно активно работать во время лекций/семинаров/тренингов и выполнять задания, которые определены тренерами-преподавателями.

«Только тогда мы можем гарантировать успех учителям в их работе и повышении квалификации. Ведь повышение качества школьного обучения и навыков у детей, высокая мотивация к работе у учителей, новые взгляды на школу как целостную экосистему у школьных менеджеров – вот что мы ожидаем от нашего проекта. Школы должны стать корпорациями знаний», - подытожила Жанна Мендыбаева.