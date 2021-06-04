Как в Карагандинской области поощряют привившихся от COVID-19

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Премию в 10 тысяч тенге получат сотрудники «АрселорМиттал Темиртау», если сделают прививку от коронавируса. Также вакцинированным жителям Караганды и Абайского района доступны скидки на товары и услуги в некоторых магазинах, кафе и парикмахерских. Так бизнесмены Карагандинской области подключились к пропаганде вакцинации от коронавируса.

Воспользоваться акциями и скидками могут получившие два компонента вакцины. Для подтверждения прививки достаточно показать электронный паспорт вакцинации и удостоверение личности.

К примеру, в строительном магазине «12 месяцев» стартовала акция «Остановим коронавирус вместе!». Вакцинированных радуют здесь 10%-й скидкой. В качестве подарка идёт бесплатная доставка приобретённого товара по Караганде и подъём на этажи.

«Сегодня первый день акции. Также она будет проходить 4, 10 и 11 июня. Наша область находится в «красной» зоне, и мы решили, что нужно как-то повлиять на людей, достучаться до них. Карагандинцы должны ответственно относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих. К слову, весь коллектив нашего магазина привился», – рассказала директор карагандинского филиала сети магазинов «12 месяцев» Елена Бочень.

В целях пропаганды вакцинации в Абайском районе проходит акция «Здоровью – ДА, Covid – НЕТ!». Предъявив паспорт вакцинации, абайцы могут получить скидку в 5–10% в некоторых магазинах и кафе. При поддержке торговых домов «Абай сити» и «Атриум» запланирована продовольственная помощь для многодетных и малоимущих семей, прошедших вакцинацию.

«Мы хотим привлечь как можно больше предпринимателей к нашей акции. Парикмахерские и фитнес-клубы понемногу присоединяются. Призываем бизнесменов поддержать акцию. Чем больше людей будет вакцинировано, тем быстрее мы сформируем коллективный иммунитет. Хочется обратиться и к карагандинцам. Давайте внесём посильный вклад в будущую здоровую жизнь каждого из нас и приблизим тот момент, когда все мы забудем об опасном вирусе и вернёмся к нормальному течению жизни!», – говорит руководитель ГУ «Отдел внутренней политики города Караганды» Ляззат Акильжанова.

Компания «АрселорМиттал Темиртау» также решила поощрить своих работников, прошедших вакцинацию. Им выплачивается денежная премия в размере 10 тысяч тенге. В обращении к сотрудникам гендиректор Биджу Наир призвал всех проявить ответственность и сделать прививку.



