Как в Карагандинской области отметят майские праздники

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области проходит патриотический челлендж «Под единым шаныраком». Жители делятся своими историями мира и добрососедства. В регионе стартовали мероприятия, посвященные Дня единства народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В честь Дня единства народа Казахстана в области пройдет около 300 мероприятий. Это торжества на центральных площадях и в парках, социальные ярмарки, экологические и благотворительные акции, выставки, фестивали, спортивные состязания, челленджи и другие», – рассказала и. о. руководителя управления внутренней политики Гулнараим Кантарбекова на аппаратном совещании.

В Доме дружбы состоится круглый стол с участием руководителей этнокультурных объединений и общественных деятелей.

Пройдет фестиваль культуры и искусства «Караганда – столица дружбы и единства» с участием студентов колледжей.

В библиотеках организуют встречи молодежи с представителями этнокультурных объединений.

Ко Дню защитника Отечества также проведут патриотические челленджи и флешмобы. В школах пройдут уроки мужества. Кроме того, планируются выставки военной техники.

Атрибутом празднования Дня защитника Отечества и Дня Победы стала патриотическая лента «Жеңіс белгісі».

В Карагандинской области сегодня проживают 13 участников Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы им выплатят единовременную помощь в размере 1,5 млн тенге. Денежную помощь также получат труженики тыла и другие категории, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны.

Во всех городах и районах возложат цветы к памятникам героев войны. На платформе «Ер есімі – ел есінде» стартует онлайн-акция, где каждый может поделиться фотографиями и историями своих родных, кто на фронте или в тылу ковал Победу.

Также пройдет ежегодная благотворительная акция «Ардагерлерге тағзым» с вручением подарков ветеранам.

Во Дворце культуры горняков Караганды состоится строевой парад патриотической песни «Жас сарбаз», посвященный Дню защитника Отечества. Традиционный областной фестиваль хоровых коллективов «Поют ветераны» в этом году пройдет в преддверии Дня Победы в Балхаше.