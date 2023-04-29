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Как в Караганде улучшают теплоснабжение

Автор:  
Агата Мухамеджанова
29 Апреля 2023, 13:07
Как в Караганде улучшают теплоснабжение Фото: акимат Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В центре Караганды должно стать теплее. Для этого в городе произведут реконструкцию магистрали от ТЭЦ-3. Кроме того, продолжается строительство третьего тепловывода. Это поможет решить проблему дефицита тепла в новых микрорайонах.

Аким области Ермаганбет Булекпаев во время рабочего объезда областного центра проверил, что делается для улучшения теплоснабжения.

Первой точкой стал участок тепломагистрали возле ТЭЦ-3.

«В течение отопительного сезона здесь было несколько дефектов, которые влияли на качество теплоснабжения потребителей. Приняли решение полностью реконструировать теплотрассу протяжённостью 2,4 км. В этом году из бюджета выделили средства на первый участок. Проект поэтапный. Будет увеличен диаметр трубы, чтобы больше шло тепла», – сказал Рустем Кожакапанов, заместитель руководителя Отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды.

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По его словам, сейчас идет конкурс по выбору подрядчика. После этого сразу же приступят к работам.

Также поэтапно в Караганде ведется реконструкция тепломагистрали М10. Это даст качественное и бесперебойное тепло потребителям Юго-Востока и обеспечит резерв для подключения новостроек. Кроме того, модернизируют теплосети Пришахтинска.

Ермаганбету Булекпаеву также доложили о ходе строительства третьего тепловывода протяжённостью 22 километра. На сегодня в две нитки уложено порядка 14 км труб, возведены каркасы четырех насосных станций.

По словам главного инженера ТОО «НС Система» Сергея Фрика, работы идут по графику, задействовано шесть сварочных бригад и 52 единицы спецтехники.

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На этот год запланировано завершение строительства насосных станций и соединяющих их между собой трубопроводов. Продолжат укладку труб.

«Это очень важный проект. Необходимо обеспечить задел на будущее, чтобы подключать к теплу новостройки. Главное – качество работ, поэтому контроль постоянный», – подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

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В городе также утепляют магистральные трубы, используя антивандальный материал местного производства. Это уже снизило потери тепла. Акиму области сообщили, что в этом году запланированные 76,2 км полностью завершат.

Глава региона поручил следом заняться утеплением внутриквартальных сетей.

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Карагандинская область   ЖКХ   Акимат   Отопительный сезон   Караганда  
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