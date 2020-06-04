Как в Караганде празднуют День государственных символов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В городе Караганде проходят мероприятия, приуроченные ко Дню государственных символов. Более 10 тысяч жителей области приняли участие в праздновании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

День государственных символов - это важная дата для каждого гражданина Казахстана. Флаг, Гимн и Герб символизируют независимость и свободу народа. В этом году из-за карантина масштабных акций не проводится. Формат изменился, но это не умаляет значения праздника.

Патриотические акции, посвященные Дню государственных символов РК, прошли в карагандинских супермаркетах. Волонтёры раздавали флажки и календари с текстом Гимна и изображением Флага и Герба. Звучала национальная музыка. По громкой связи рассказали историю создания государственных символов.

Волонтёры в масках и перчатках, выстроившись на ступеньках лестницы, исполнили Государственный гимн. Посетители супермаркета, отложив покупки, останавливались и слушали главную песню страны и подпевали.

«Сегодня государственным символам исполнилось 28 лет. Конечно, в условиях карантина этот праздник отмечаем не так масштабно, как обычно. Приходится учитывать ограничения. Но это значимый и важный праздник для каждого гражданина, сакральная дата. Мы отдаём дань уважения государственным символам. В это непростое время нельзя унывать и падать духом. Наоборот, необходимо объединиться, помогать друг другу. Вместе мы победим пандемию коронавируса», - отметил Алишер Самарбаев, руководитель отдела Молодёжного ресурсного центра Карагандинской области.

Для волонтёра Аиды Кайырбековой этот день праздничный вдвойне. Вместе с Днём государственных символов она отмечает свой день рождения.

«Горжусь, что родилась в такой знаменательный день. Горжусь своей страной. Нам, молодым людям, наше государство дало большие возможности. Я учусь в магистратуре КарГУ имени Е. Букетова на филологическом факультете. Второй год занимаюсь волонтёрством. Как будущий учитель казахского языка и литературы должна сама знать и уметь рассказывать о национальных ценностях. Изучила, как создавались государственные символы. Всё было продумано, и каждая деталь имеет своё значение. Например, голубой цвет олицетворяет чистое небо, мир и благополучие, а единый фон - единство нашей страны. Орёл означает стремление молодого государства к вершинам, воспарение духа», - говорит участница патриотической акции.

Во всех городах и районах области 4 июня одномоментно исполнили Гимн Республики Казахстан. Акцию поддержали порядка тысячи организаций. Приняли участие свыше 10 тысяч человек.

В праздничный день патриоты вывешивают Государственный флаг на балконах своих квартир.

В областном центре общество автолюбителей организовало автопробег в честь Дня государственных символов. Кортеж машин с флагами проедет по центральным улицам Караганды. Участники автопробега финишируют у флагштока, где на высоте 91 метра развевается огромное полотнище Государственного флага.

Празднование Дня государственных символов также переместилось в социальные сети. Карагандинцы на своих страницах размещают фото и видео с соответствующим хештегом.

Государственные символы РК были приняты 4 июня 1992 года. К ним относятся Герб, Флаг и Гимн. Авторами Герба являются известные архитекторы Жандарбек Малибеков и Шот-Аман Уалиханов. Автор Флага - дизайнер и художник заслуженный деятель искусств Казахстана Шакен Ниязбеков. Автор музыки Гимна - композитор Шамши Калдаяков. Текст Гимна написан Жумекеном Нажимеденовым и Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.