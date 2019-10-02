Как в других странах борются с коррупцией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международные представители антикоррупционных служб рассказали, как в их странах реализуется политика в области противодействия коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках восьмого заседания Ассамблеи сторон международной антикоррупционной академии заместитель директора департамента Международного содействия против терроризма, наркотиков и организованной преступностью МИД Испании Гарсиа Ларраш поделился опытом в борьбе с коррупцией.





«Мы не можем сказать, что уровень коррупции в Испании высокий. Если говорить об испанском опыте, который стал эффективным в борьбе с коррупцией, то можем назвать вопросы финансирования политических партий, то есть у нас был факт незаконного финансирования партий. В результате чего действующему тогда Правительству был объявлен импичмент, и все представители власти были вынуждены покинуть свои посты. По нашему мнению, это одно из наших достижений в области противодействия коррупции», - сказал Гарсиа Ларраш в ходе пресс-конференции в рамках заседания в столице.

Между тем, представитель антикоррупционной службы Республики Того Фоливи Дэвид отметил, что не так давно эта западноафриканская страна приняла свою национальную антикоррупционную политику.

«Того – одна из маленьких, но динамично развивающих стран на Западе Африки. Чтобы стать успешным государством, мы присоединились ко всем международным организациям, приняли и ратифицировали основные законодательные акты, и вступили в Западно-африканскую лигу по противодействию коррупции. Мы уделяем большое внимание превенции коррупции. В нашей системе работают всего лишь 7 сотрудников, 20 помощников, которые занимаются вопросами противодействия коррупции. В 2017 году мы начали национальную политику по формированию антикоррупционной культуры», - отметил гость.

А секретарь Антикоррупционной комиссии Азербайджана Камал Джафаров подчеркнул, что внедрение государственных услуг по принципу «одного окна» положительно повлияло на сокращение коррупционных рисков, отметив, что такая реформа эффективно решает задачи по борьбе с коррупцией.

«Эффективность работы по борьбе с коррупцией заключается в вопросах политической воли руководства страны, хорошего законодательства или институциональной базы. Поэтому, конечно, необходимо иметь специализированный госорган, который имеет богатый опыт в противодействии коррупции. В плане эффективности антикоррупционной политики можно говорить тогда, когда каждая страна эффективно будет работать в этих направлениях», - считает он.

Напомним, в Нур-Султане открылось восьмое заседание Ассамблеи сторон международной антикоррупционной академии, в работе которого принимают участие свыше 130 гостей из 40 стран. Сессия Ассамблеи завершится 4 октября.