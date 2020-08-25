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Как в дежурных классах будут наблюдать за состоянием детей

25 Августа 2020 18:11
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Как в дежурных классах будут наблюдать за состоянием детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, как в дежурных классах будут следить за состоянием детей и соблюдать санитарные нормы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Дети тоже болеют коронавирусной инфекцией. Они находятся вместе со взрослыми людьми и от них тоже заражаются. 80% детей легко переносят коронавирус. Но есть сведения, наблюдаем случаи, когда после больших вспышек через 3-4 недели у детей появляются осложнения в виде Кавасаки-подобного синдрома. Это наблюдалось в США, Великобритании, Испании, Италии, везде, где были большие вспышки», - сказала журналистам Ажар Гиният во время посещения Центра фтизиопульмонологии в Нур-Султане.

Как отметила вице-министр, в школах будут соблюдены все санитарные меры, а также будут следить за состоянием детей.

«Если у детей будет температура или недомогание или какие-то признаки ОРВИ, то таких детей будут отстранять от школы. Мы следим за показателями заболеваемости и за поступлением-обращением пациентов в наши медорганизации. При подъеме заболеваемости эти учебные организации будут закрыты на карантин. Закрытие школы на карантин будут решать санитарные врачи», - отмечает Ажар Гиният.

Напомним, с 1 сентября в школах РК будут работать дежурные группы для детей начальных классов. Ранее Казинформ рассказывал, как идет подготовка к новому учебному году в дежурных классах в столице.



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#Образование   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Безопасность   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Акбота Кузекбай

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