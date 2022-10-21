Как в ближайшие дни в Казахстане будут работать ЦОНы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Госкорпорации организовали акцию в честь Дня Республики. Сотрудники ЦОНов с утра начали раздавать своим клиентам плиточный шоколад Kazakhstan, а также сувенирные флажки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорации «Правительство для граждан».

Услугополучатели получили уже более 1 тыс. единиц сладостей с государственной символикой. Мероприятие организовано в поддержку единства народа страны, позитивного настроения к предстоящему национальному празднику и для пробуждения патриотических чувств соотечественников. Акция продлится сегодня до вечера.

К слову, в связи с праздничными днями, в субботу ЦОНы и СпецЦОНы будут работать как и в будни – до 18:00, а дежурные ЦОНы до 20:00.

Понедельник, 24 октября, будут работать только дежурные ЦОНы и СпецЦОНы. В этот день клиентов будут принимать с 9:00 до 13:00.

23 и 25 октября являются выходными днями. С 26 октября ЦОНы и СпецЦОНы будут работать в привычном для граждан режиме.