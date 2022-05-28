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Как в Байконуре готовят чемпионов
28 Мая 2022 09:43

Как в Байконуре готовят чемпионов

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Детско-юношеская спортивная школа ДЮСШ) Байконура подвела итоги спортивного года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нынешний год для юных спортсменов Байконура был удачным: школа выпустила пять мастеров спорта и 13 кандидатов в мастера спорта РК. Свидетельства и сертификаты об окончании ДЮСШ всего получили 64 выпускника.

«В настоящее время в школе занимается 1 тыс. 582 ученика, наиболее популярными являются секции бокса, самбо, каратэ, тхеквондо, баскетбола, именно по этим видам спорта у нас больше всего достижений», - отметила директор ДЮСШ города Байконура Анна Устименко.

Согласно статистике, за последнее десятилетие выпускниками байконурской ДЮСШ стали 490 кандидатов в мастера спорта, 82 мастера спорта, 19 мастеров спорта международного класса. Ежегодно воспитанники ДЮСШ становятся чемпионами и призерами чемпионатов мира, Азии и чемпионатов Республики Казахстан, международных, областных и городских соревнований. За это время они получили более 600 золотых медалей.

В течение этого учебного года спортсмены ДЮСШ участвовали в более чем 30 соревнованиях и городских спортивно-массовых мероприятиях.

По итогам спортивного года ряд учеников ДЮСШ был удостоен звания «Лучший спортсмен года», были поощрены сотрудники и тренеры. Завершился этот знаменательный день показательными выступлениями юных спортсменов Байконура.


Автор:
Корреспондент

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