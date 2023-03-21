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Как в Атырау отметят Наурыз

Автор:  
Виктор Сутягин
21 Марта 2023, 06:23
Как в Атырау отметят Наурыз

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау рассказали, какие мероприятия пройдут в городе в Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, одним из самых масштабных мероприятий в честь празднования Наурыза станет ежегодный фестиваль Infinity Koktem Fest 2023, который пройдет 21-22 марта в Атырау.

21 марта с 8:00 до 10:00 часов состоится марафон, организованный в рамках фестиваля Infinity Koktem Fest 2023. В нем примут участие более 300 бегунов. В рамках фестиваля запланированы также интересные, красочные мероприятия: открытый шахматный турнир Infinity Chess Tournament, областной чемпионат по стрельбе из традиционного лука Infinity Sadaq Aty, выставка в арт-центре YEMAA, ярмарка ремесленников, мастер-класс по кофеварению и концертная программа с участием молодых казахстанских звезд.

В городском отделе культуры сообщили, что 21 марта в 10:00 начнется праздничный концерт в этнопарке «Нұрлы тал» в сельском округе Еркинкала.

В 15:00 Доме культуры села Томарлы пройдет городской айтыс акынов «Айтыс - сөздің майданы».

22 марта в 11 часов состоятся праздничные мероприятия, посвященные Наурызу, перед железнодорожным вокзалом, в микрорайоне Привокзальный на бульваре имени С Мукашева, на Арбате, в Парке Победы, на площади имени Курмангазы, перед коммунальным рынком «Сарайшык», в микрорайоне Нурсая перед Центром подготовки олимпийского резерва, перед ТЦ «Насиха», перед зданием ОО «Атырауский областной союз профсоюзов», перед творческим ценром «Ак Желкен». В селе Бiрлiк перед средней школой им. Б.Нысанбаева и по улице С.Торайгырова, в микрорайоне Балыкши по улице Байжигитовой, 84, в посёлке Геолог перед зданием клуба, в микрорайоне Жулдыз-1 перед средней школой №39, в микрорайоне Жулдыз-3 перед детским игровым центром, в поселке Жумыскер.

Площадь имени Исатая и Махамбета 21 марта – с 11 часов концертная программа, 22 марта в 10 часов – театральная постановка В этот же день на площади будут проведены соревнования по национальным видам спорта (қазақ күресі, қой көтеру, арқан тарту, қол күресі, асық ату, гир көтеру и другие). 22 марта с 19:00 до 22:00 часов – концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады.


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