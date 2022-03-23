Как в Атырау отметили Наурыз

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау на площади перед областным Академическим казахским драматическим театром имени Махамбета прошла праздничная концертная программа, посвященная Наурызу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В праздничных торжествах принял участие аким области Махамбет Досмухамбетов, который поздравил атыраусцев с праздником.

«Наурыз - начало года, когда наравне с пробуждающейся природой возрождается сознание человека. По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева наши шаги на пути к построению нового Казахстана будут продолжены! Великий праздник Наурыз олицетворяет укрепление нашего единства», - сказал аким области Махамбет Досмухамбетов.

Во время праздничного мероприятия артисты представили концертную программу, а коллектив Атырауского музыкального колледжа – Академии народной музыки имени Дины Нурпеисовой – театрализованное представление. Зрители смогли познакомиться с национальными обрядами казахского народа беташар, тұсау кесер.

Напомним, что с 14 марта в областном центре и прилегающих сельских округах прошел ряд праздничных и массовых мероприятий. Это передвижной концерт «Амал келді - жыл келді», неделя национальных ценностей, конкурс бата беру среди аксакалов, конкурс «Акжайык аруы», праздничная программа «INFINITY KOKTEM FEST», ярмарка отечественных производителей, акция «Қайырымды ұлт», конкурс национальных игр и другие массовые мероприятия подарили жителям праздничное настроение.