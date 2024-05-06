Как в Астане встречали Благодатный огонь из Иерусалима - фоторепортаж

Накануне Пасхи в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Сегодня одну из главных христианских святынь доставили в Казахстан. Как встречали символ праздника Пасхи в Успенском кафедральном соборе в Астане - в фоторепортаже агентства Kazinform.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Как пояснили в Православной Церкви Казахстана, каждый год накануне святого праздника Пасхи, в великую субботу, Патриарх Иерусалимский в Кувуклии на месте Гроба Господня получает Благодатный Огонь. Затем этот огонь верующие разносят по всей Земле. Этот древний обычай символизирует единство христианской веры и напоминает об особой милости Божией в день праздника Святой Пасхи.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Для верующих людей приобщение к этому Святому огню означает также единство с Гробом Господним. Это духовное воодушевление и поддержка стала доступна всем людям, далеко живущих от Святой земли, благодаря современным средствам коммуникаций. Сегодня каждый православный имеет возможность зажечь свою свечу этим огнем.

Чтобы встретить Благодатный Огонь после праздничной литургии в Успенском кафедральном соборе собралось порядка 800 человек. Верующие пронесли огонь по храму в Крестном ходе, торжественно зажигая от него все свечи.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Гроб Господень — главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год накануне православной Пасхи там происходит чудо схождения Благодатного огня.

Первыми загораются лампада и 33 свечи — по годам земной жизни Иисуса. За всю историю никому не удалось разгадать тайну чуда схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки.