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Как в Астане отметят День защиты детей

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Мая 2023, 13:35
Как в Астане отметят День защиты детей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимат Астаны готовит более 50-ти мероприятий, посвященных Дню защиты детей, которые включают в себя конкурсы, развлекательные программы, интеллектуальные игры, мастер-классы, челленджи, выставки творческих работ, музыкально-театрализованные фестивали и выставки-презентации. Об этом на онлайн-брифинге сообщил заместитель руководителя управления образования города Серик Адылбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Так, в рамках празднования Международного дня защиты детей в Астане пройдет республиканская акция «Балалардың игілігі үшін».

«Уникальной особенностью празднования Международного дня защиты детей станет одномоментный флешмоб с воздушными шарами «Веселая зарядка» среди самых юных жителей столицы – воспитанников детских садов. Марафон юных футболистов и матчи с игроками футбольных команд города Астаны в одно время начнутся на спортивных площадках организаций образования. Мастер-классы по активным видам спорта STREET WORKOUT пройдут для подростков на городских площадках», - сообщил Серик Адылбаев.

На пешеходной аллее «Арбат» в честь праздника развернут город юных мастеров «Энергия детства» при активном участии организаций дополнительного образования.

На ярмарке детского досуга «Ура! Каникулы» жители и гости города смогут выбрать столичные и загородные лагеря отдыха.

Свыше 100 юных художников столицы примут участие в массовом пленэре «Детство рисует лето». Асфальтный вернисаж «БОРФЕСТ» ждет самых маленьких жителей города на набережной реки Есиль.

На технодроме «SUPER кросс» жители и гости столицы познакомятся с проектами по радио и робототехнике, судо- и авиамоделированию. Масштабно и красочно выстроена концертная программа с участием творческих коллективов музыкальных школ, школ искусств и Дворцов школьников. В программе будут мастер-классы по прикладному искусству, шоу мыльных пузырей. Впервые ребята изготовят мега-панно, соединив свои рисунки в единый формат. Завершится праздничный день супердискотекой для взрослых и детей, где будут звучать знакомые с детства песни из любимых мультфильмов, хиты современных дней.

«С целью развития интереса детей к различным видам театрального исскуства планируется посещение «Театра кукол» детьми из социально уязвимых слоев населения. Кроме того, 1 июня планируется провести акцию «Безопасный аттракцион», где дети смогут посетить детские аттракционы до обеда бесплатно, после обеда - с 50% скидкой», - резюмировал спикер.


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