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    22:13, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Как в аномальную жару спасают зеленые насаждения в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начало июля в Нур-Султане выдалось очень жарким. Аномальная высокая температура, по словам синоптиков, продержится еще несколько дней. В таких условиях акимат столицы мобилизовал группы по поливке деревьев, кустарников, газонов и цветников в городе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    «В связи с неблагоприятными погодными условиями – температура доходит до 36 и выше градусов – было принято решение об усиленной промывке улично-дорожной сети», - сказал официальный представитель ТОО «Астана-Зеленстрой» Рустем Нурсагитов.

    В четырех районах столицы десятки единиц спецтехники выезжают в две смены – днем и ночью. Ночная поливка регулярно производится с 7 вечера до 5 часов утра.

    Помимо зеленых насаждений, городские коммунальные службы также занимаются поливом проезжих частей, тротуаров, дворов и парковок.

    Время, в которое проходит полив, обусловлено меньшим испарением влаги, а также тем, что спецтехника не мешает движению машин.

    Стоит отметить, что в парках, скверах и других общественных пространствах города полив деревьев и зеленых насаждений осуществляется посредством автоматической системы.




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