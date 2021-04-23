Как в Алматы стабилизируют цены на социально значимые продукты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин рассказал, как в городе стабилизируют цены на социально значимые продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время алматинцы могут приобрести 18 наименований продуктов по доступной цене. А все благодаря возможности ценового регулирования и Стабфонду Алматы. Говорил спикер о цене на яйца, которую не должны поднимать до 30 июня.

По словам Еркебулана Оразалина, для обеспечения продовольственной безопасности города Алматы, а также недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продукты, увеличены средства Стабилизационного фонда с 8 до 10 млрд тенге и размещенные «оборотные» займы с 7 до 8,5 млрд тенге.

«Охвачено 18 наименований с общим объемом продукции 73,4 тыс. тонн. Задействованы торговые сети «Магнум» и «Тоймарт», товаропроизводители города Алматы, такие как ТОО «ХБК «Аксай» и ТОО Union Products, ТОО MPS, ТОО «Асыл Meat» из Алматинской области», - сообщил в ходе брифинга Еркебулан Оразалин.

С ноября 2020 года начата закладка более 14 тысяч тонн овощей, а именно картофеля, моркови, лука, капусты. Эти продукты сегодня можно приобрести по установленной социальной цене в торговой сети «Магнум».

«Благодаря реализации данной закладки по ценам ниже среднерыночных удалось стабилизировать цены на данный овощной ряд в целом по городу», - добавил Еркебулан Оразалин.

На фоне положительных результатов на 2,5 млрд тенге заключен договор «форвардного» закупа овощей на межсезонье 2021-2022.

В настоящее время на 7 основных продовольственных рынках города - «Зеленый базар», «Жана Акбулак» (оптовка), «Сары-Арка», «Тастак», «Таусамалы», «Алматы-1», ярмарка «Турксиб» - открыты «Социальные лавки», где реализуются 10 наименований социально значимых продовольственных товаров по оптовым ценам «Алтын Орды». На этих рынках дешевле можно приобрести картофель, морковь, лук, капуста сахар, гречка, масло подсолнечное, рис, макароны и муку.

Еркебулан Оразалин подчеркнул, что данные точки продаж будут работать на постоянной основе. Также дополнительно прорабатывается организация поставок капусты нового урожая из Туркестанской области.

«В настоящее время мы занимаемся процедурой закупок 500 тонн риса и 300 тонн гречневой крупы в Стабфонд. Дополнительно прорабатывается увеличение наименований и объемов закупаемой продукции», - сообщил руководитель управления.

Остановился спикер на актуальной теме ценообразования на яйцо. По его словам, установлена предельная цена на яйцо первой категории - 487 тенге за десяток. Эта цена будет действовать до 30 июня текущего года.

Еркебулан Оразалин заявил, что причин для повышения цен нет. И управлением предпринимательства и инвестиций акимата будет обеспечен жесткий контроль за стабильностью цен по всем видам социально значимых товаров.