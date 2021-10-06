Как в Алматы справляются со снегопадом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы предоставили информацию по уборке снега в Алматы на 6 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6 октября с 2:10 часов в городе Алматы началось выпадение дождя с переходом в снег, который прогнозируется с перерывами до 7 октября. По состоянию на 6 утра, в горных и предгорных районах выпало 3 см снега, в городе из-за теплой почвы происходит таяние снега», - сообщили в Управлении жилищной политики города Алматы.

В целях предупреждения гололедных явлений производится посыпка противогололедными материалами дорог, расположенных в горной и предгорной местности, а также сметание снега с высокогорных дорог (Шымбулак).

Организовано ночное дежурство 285 единиц спецтехники, в том числе 97 пескоразбрасывателей и 164 дорожных рабочих.

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.