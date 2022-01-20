Как в Алматы решают проблему дефицита мест в школах и детских садах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дефицит мест в школах и детсадах Алматы планируют закрыть в течение пяти лет. Об этом выступая на активе города по исполнению поручений главы государства о восстановлении пострадавшего бизнеса и дальнейшему развитию города рассказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, сейчас дефицит мест в школах составляет 33 812, в детсадах-почти 40 тысяч. Это связано с низкими темпами строительства и ростом количества детей.

«Для решения этой проблемы были скорректированы планы открытия социальных объектов с акцентом на форсированное строительство новых школ и детсадов. В этом году ведется работа по открытию 48 школ, в том числе за счет бюджета - 16, через ГЧП - четырех, по меморандумам со строительными компаниями - 16, за счет частных инвестиций - 10 школ. Выкупаем ранее приватизированные здания двух школ в Ауэзовском и Бостандыкском районах», - сообщил Бакытжан Сагинтаев.

По его словам, в этом году запланировано открытие 82 детсадов (в общем более чем на 10 тысяч мест), в том числе за счет возврата в коммунальную собственность из долгосрочной аренды 11 детсадов, которые используются не по назначению, выкупа бывшего здания детсада в Жетысуском районе и планируемого выкупа детсада в 10-м микрорайоне. За счет бюджета будет построено девять детсадов, за счет частных инвестиций- 60.

«Мы ставим для себя задачу в горизонте до 5 лет закрыть дефицит в школах и детских садах», - поделился аким Алматы.

Кроме того, для повышения охвата бесплатным внешкольным образованием (сейчас этот показатель составляет всего 9%) запланировано следующее: завершение в марте модернизации Дворца школьников по проспекту Достык, строительство двух новых Дворцов школьников в Алатауском и Наурызбайском районах, а также трех Домов школьников со сносом старых зданий в Бостандыкском, Алмалинском и Турксибском районах.