Как в Алматы реализуют поручения, озвученные в Послании народу Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о мерах по реализации поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким подчеркнул, что акцент в работе акимата сделан на решении задач по форсированной цифровизации государственной службы, оптимизации расходов, а также повышении готовности к эпидемиологическим кризисам и другим ЧП.

«В вопросе экономического развития в новых реалиях городу необходим переход от простой «торговой» экономики к интеллектуальной. Ранее в Стратегии Алматы-2050 был предложен «структурный маневр», цель которого - развитие секторов экономики с высокой добавленной стоимостью. Это финансы, ИКТ, креативные индустрии, туризм, логистика и дистрибуция», - сказал в прямом эфире программы «Акимат Live» на телеканале «Алматы» Бакытжан Сагинтаев.

С начала пандемии была усилена поддержка предпринимателей. В соответствии с поручением Президента инструментарий мер поддержки будет расширен.

В рамках объявленной Президентом программы «Аңсаған сәби» специалисты управления общественного здоровья проведут аудит очереди квот на ЭКО. При необходимости данный список будет актуализирован, чтобы помощь получили действительно нуждающиеся в этом семьи.

Для обеспечения полного охвата детей дошкольным воспитанием в течение 5 лет в городе планируется построить 419 дошкольных организаций на 19 980 мест, из них 413 государственных и 400 частных. Также будут сейсмоусилены и охвачены капитальным ремонтом 6 детских садов.

Для развития массового спорта в ближайшие 5 лет планируется довести обеспеченность алматинцев спортивной инфраструктурой до 75,4% с охватом более 600 тысяч горожан, а количество систематически занимающихся спортом жителей – до 33%.

С целью охраны окружающей среды и экологического развития будет усилена работа по озеленению в рамках Jasyl Almaty. Вместе с тем, продолжится работа по переводу на природный газ частного сектора, а также котельных города малой и средней мощности. Особое внимание будет уделено экологическому воспитанию подрастающего поколения.



