+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 26 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как в Алматы планируют обеспечить жильем нуждающихся

18 Августа 2021 11:59
Поделиться:
Как в Алматы планируют обеспечить жильем нуждающихся

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы на учете нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда состоит 30 880 граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Соседи и пожарные вытащили детей из огня в Риддере
Более 10 тысяч этнических казахов получили статус кандаса Арендное жилье для работающей молодежи продолжат выдавать в этом году в Нур-Султане Первый в стране теннисный центр по международным стандартам строят в Усть-Каменогорске

Об этом в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций сообщил руководитель управления жилищной политики города Алматы Данияр Кирикбаев.

По данным Д. Кирикбаева, на сегодняшний день на учете нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда состоит 30 880 граждан. Из них: 1 908 – дети-сироты; 3 268 – многодетные семьи; 11 292 – работники бюджетных организаций; 14 412 – социально уязвимые слои населения.

«С начала года жильем обеспечены 1 909 горожан. Из них 41 человек получил квартиры из коммунального жилищного фонда, то есть арендное без права выкупа, 1 117 – по программе «Шаңырақ» на сумму порядка 13 млрд 500 млн тенге, еще 85 – по программе «Бақытты отбасы» (2-10-20) на сумму 118 млн 400 тыс. тенге и 666 очередников по программе «Алматы жастары» (5-10-25) на сумму 8 млрд 800 млн тенге», - отметил руководитель управления жилищной политики.

По словам Д. Кирикбаева, в этом году планируется обеспечить жильем 6 047 алматинцев. Из них 1 451 человек сможет заселиться в арендное жилье без права выкупа, 401 очередник может рассчитывать на аренду без права выкупа (185 – многодетные семьи; 216 – социально уязвимые слои населения). Для работающей молодежи до 29 лет в аренду на 5 лет без права выкупа выделено 1 050 квартир, по программе «Алматы жастары» до 35 лет – 1 000 квартир.

«По поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева принято решение о предоставлении 2000 безвозвратных жилищных сертификатов номиналом 1 млн тенге для первоначального взноса по льготным кредитным программам «Шаңырақ», «Бақытты отбасы», «Кредитное жилье»», - сообщил Д. Кирикбаев.

Получить жилищные сертификаты могут дети-сироты, многодетные семьи, семьи, имеющие ребенка-инвалида, инвалиды I и II групп. Добавим, что со 2 июля по 17 августа принято и одобрено 127 заявлений.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Социальная поддержка   #Акимат   #Жилье   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Новости по теме
Соседи и пожарные вытащили детей из огня в Риддере
Более 10 тысяч этнических казахов получили статус кандаса
Арендное жилье для работающей молодежи продолжат выдавать в этом году в Нур-Султане
Первый в стране теннисный центр по международным стандартам строят в Усть-Каменогорске
Популярное
1 Карантин в Алматы продлевают до 1 сентября – Бекшин объяснил почему
2 Женщину с запущенной формой рака спасли в Алматы
3 В Шымкенте не будут встречать беженцев из Афганистана – акимат
4 Месячный ребенок умер от коронавируса в Алматы
5 При каких условиях школы Алматы перейдут на онлайн-формат
6 Южная Корея гостеприимно встретила Президента Казахстана
Читайте также
Ставили кирпичи на спину: над приемными детьми издевались в Алматинской области
Какие культурные мероприятия пройдут в столице на этой неделе
Карантин в Алматы продлевают до 1 сентября – Бекшин объяснил почему
Женщину с запущенной формой рака спасли в Алматы
В Шымкенте не будут встречать беженцев из Афганистана – акимат
Месячный ребенок умер от коронавируса в Алматы
При каких условиях школы Алматы перейдут на онлайн-формат
Южная Корея гостеприимно встретила Президента Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив