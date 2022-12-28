Как в Алматы отпразднуют Новый год

28 Декабря 2022, 14:19

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы для гостей и жителей города с 20 декабря по 5 января проходит новогодний фестиваль на территории Дворца Республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В рамках фестиваля на площади Абая установлено 26 декоративных МАФов, 30 домиков с различными магазинами и рестораны, а также фотозоны, запланированы концерты с участием звезд казахстанкой эстрады:

- 29 декабря в 18:40 на сцене выступят группа Ninety One и лайв-бенд Asia;

- 30 декабря в 18:40 состоится выступление Nazima и лайв-бенда Ava band:

- 3 января в 18:40 выступит лайв-бенд Guinness.

Основное мероприятие состоится 31 декабря на площади Астана – с 21:00 до 23:50 пройдет праздничный концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Ведущими вечера станут Данияр Батырбаев, Даулет Бижанов и Анара Батырхан. На сцене выступят Абай Бегей, Мадина Садвакасова, Молдир Ауелбекова, Рано Умарова, Парвиз Назаров, Luina, Асхат Таргын, Димаш Даулетов, Нурсултан Нурбердиев, группы «Орда», Ninety One, «КешYou», «Жігіттер», «Шамис», Беркут и Аиша, Али Окапов, Мади Рымбаев.

После поздравительной речи Президента в городе будет запущен праздничный фейерверк продолжительностью до 10 минут.

Новогодний зимний фестиваль продолжается новогодней ярмаркой, в которой участвуют казахстанские дизайнеры и ремесленники с идеями по новогодним подаркам – деревянные игрушки, украшения, восковые свечи, вязанные аксессуары, оформление подарков, одежда для взрослых и детей.

Главная городская елка расположена на площади Абая, высота ее составляет 22 метра, она украшена 350 игрушками и 10 тысячами гирлянд.

Всего по городу установлено 8 искусственных елок:

• на площади перед ледовым дворцом «Алматы Арена»;

• на площади Астана;

• на площади Абая;

• площадке перед театром для детей и юношества им. Н. Сац;

• перед Дворцом спорта и культуры им. Балуана Шолака;

• в парке первого Президента;

• перед Казахским академическим театром для детей и юношества им. Г. Мусрепова;

• на площади перед зданием КБТУ.

В Медеуском, Алмалинском районах и на площади Астана расположены домики и точки фудкорта. На пешеходных улицах Панфилова и Жибек жолы оформлены 2 отрезка «звездного неба», установлены 12 тематических МАФов и 4 фотозоны. В парке первого Президента организовано 8 зон, оформленных в новогодней стилистике. Всего по городу установлено 40 объемных фигур сказочных персонажей высотой от 1 до 2,5 метра.

В Алматы расположено 5 бесплатных катков - перед парком первого Президента, перед Дворцом Республики, в Ауэзовском районе в мкр. Таугуль по адресу Ыкылас, 8/4, перед акиматом Наурызбайского района по адресу мкр. Шугыла, 347 и в Турксибском районе перед Домом школьников №6 по адресу Сейфуллина, 13. В ближайшее время еще один каток откроется в Жетысуском районе в парке «Гульдер». Вход на катки – бесплатный, стоимость аренды коньков за один сеанс (2 часа) составляет 1000 тенге. Для тех, кто пришел со своими коньками, катания – бесплатные. Пункты выдачи работают с 10:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 23:00 по выходным, сами катки функционируют круглосуточно.