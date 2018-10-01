Как в Алматы не допускают заражение холерой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как удалось предотвратить распространение холеры в начале этого года и почему это не повторится впредь, рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в городском департаменте охраны общественного здоровья.

В начале текущего года, начиная с конца прошлого, в Алматы были зарегистрированы 10 завозных случаев холеры из Индии, которые ранее не регистрировались в течение последних 20 лет. Регистрация завозных случаев холеры из Индии началась с октября месяца 2017 года, когда активизировались туристические маршруты казахстанских и индийских граждан в Дели и Алматы.

«Как было установлено при эпидемиологических расследованиях специалистами ДООЗ города Алматы, в Республике Индия регистрировалась повышенная заболеваемость населения холерой. По согласованию с руководством Комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения Республики Казахстан в конце февраля 2018 года состоялась встреча главного государственного санитарного врача Алматы Айзат Молдагасимовой с послом Индии в Казахстане господином Прабхат Кумар и секретарем представительства посольства Индии в Алматы Мартин Клименс для совместного решения проблемы завоза случаев холеры из Индии на территорию страны. Индийская сторона обязалась обеспечить медицинское освидетельствование всех граждан, выбывающих в Республику Казахстан из Индии. Справка о состоянии здоровья и отсутствии карантинных и особо опасных инфекций в их эпидокружении была включена в перечень необходимых документов при получении визы», - пояснила заместитель руководителя ДООЗ Асель Калыкова.

Одновременно была усилена санитарно-разъяснительная работа о мерах профилактики среди выезжающих в неблагополучные страны граждан путем вручения вместе с посадочным талоном в самолет специальных памяток на трех языках. Вследствие принятых комплексных мер заезд больных холерой в Алматы с конца февраля месяца 2018 года был прекращен и больше не регистрируется.

«В настоящее время все профилактические мероприятия в международном аэропорте Алматы продолжаются. Пассажиры каждого рейса, прибывающего из тропических стран, сканируются бесконтактными тепловизорами с целью выявления температурящих больных на расстоянии. Персонал международных авиакомпаний Алматы обучен признакам инфекционных заболеваний и предупрежден о возможных больных среди населения, что было неоднократно подтверждено изоляцией подозрительных больных в изоляторе медицинского пункта аэропорта. К счастью, подозрения каждый раз были сняты дежурными инфекционистами городской инфекционной больницы, оперативно выезжавшими по сигналу тревоги.

Ежегодно ДООЗ Алматы совместно с подразделениями ДООЗ на транспорте и управлением здравоохранения Алматы проводит учения по отработке случаев регистрации больных с признаками особо опасных инфекций среди прибывающих авиарейсами граждан и лиц, обратившихся в лечебные учреждения Алматы. В каждом лечебном учреждении с участием специалистов районных управлений охраны общественного здоровья регулярно проводятся тренировки и занятия по действиям на случай обращения больных с подозрением на особо опасные инфекции», - сообщила Асель Калыкова.

Холера - это острое инфекционное заболевание, передающееся человеку при употреблении загрязненных пищевых продуктов, питьевой воды, заносе в ротовую полость холерных возбудителей с различными предметами, водой при купании и грязными пальцами. Болезнь характеризуется острым началом в виде многократного (до 10 - 20 раз) водянистого поноса, рвоты, слабости. Характерно отсутствие повышения температуры тела и даже некоторое снижение. В результате этих проявлений болезни организм стремительно теряет соли, начинаются судороги. При отсутствии немедленного начала медицинской помощи и лечения вливанием солевых растворов человек может погибнуть. В этой связи, важно немедленно госпитализировать таких больных в лечебно-профилактическое учреждение, изолировать от общества, выявить всех имевших тесный контакт и провести лабораторные обследования.

В целом среди алматинцев в течение многих лет не регистрируются массовые заболевания особо опасными инфекциями, что обеспечивается проводимыми противоэпидемическими (профилактическими) мерами. По данным ДООЗ Алматы, листериоз, иерсиниоз, бруцеллез регистрируются на уровне единичных случаев, а такие болезни, как чума, геморрагические лихорадки, туляремия, бешенство и другие - не допущены вовсе. Как известно, они представляют собой особо опасные инфекционные заболевания с тяжелым течением, быстрым распространением и очень высокой смертностью.