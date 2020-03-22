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Как в Алматы идут работы по дезинфекции, рассказали в акимате

22 Марта 2020 14:12
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Как в Алматы идут работы по дезинфекции, рассказали в акимате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с введением режима ЧП в городе Алматы коммунальными предприятиями благоустройства усилены меры по обеспечению надлежащего санитарного состояния территории города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в управлении зеленой экономики, после закрытия границ города иногородние работники обеспечены общежитиями, питанием и всей необходимой инфраструктурой.

Подрядными коммунальными предприятиями благоустройства ежедневно 2 раза в день производятся работы по мойке дорог, тротуаров, пешеходных зон, мест общего пользования.

Ежедневно задействовано более 200 поливомоечных машин и 960 дорожных рабочих.

Также, согласно утвержденного графика, продолжаются работы по дезинфекции уличных урн, скамеек, остановок общественного транспорта, подземных и надземных переходов.

Вывоз твердых бытовых отходов производится в усиленном режиме. Увеличено количество спецтехники до 330 единиц, а также количество работников - до более 1000 человек. Продолжительность рабочего дня продлена до 24.00 часов.

Ежедневно проводится дезинфекция мусорных контейнеров, площадок во всех районах города, а также техники осуществляющей вывоз отходов.



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Ключевые слова: Алматы, Акимат, Коронавирус, Пневмония в Китае,
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Данияр Дауталиев

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