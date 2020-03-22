Как в Алматы идут работы по дезинфекции, рассказали в акимате
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В связи с введением режима ЧП в городе Алматы коммунальными предприятиями благоустройства усилены меры по обеспечению надлежащего санитарного состояния территории города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в управлении зеленой экономики, после закрытия границ города иногородние работники обеспечены общежитиями, питанием и всей необходимой инфраструктурой.
Подрядными коммунальными предприятиями благоустройства ежедневно 2 раза в день производятся работы по мойке дорог, тротуаров, пешеходных зон, мест общего пользования.
Ежедневно задействовано более 200 поливомоечных машин и 960 дорожных рабочих.
Также, согласно утвержденного графика, продолжаются работы по дезинфекции уличных урн, скамеек, остановок общественного транспорта, подземных и надземных переходов.
Вывоз твердых бытовых отходов производится в усиленном режиме. Увеличено количество спецтехники до 330 единиц, а также количество работников - до более 1000 человек. Продолжительность рабочего дня продлена до 24.00 часов.
Ежедневно проводится дезинфекция мусорных контейнеров, площадок во всех районах города, а также техники осуществляющей вывоз отходов.
- Обещавшие объехать блокпост окольными путями частные извозчики задержаны в Алматы
- В Алматы отсрочили период оплаты за вывоз мусора
- 57 случаев коронавируса: зарегистрирован еще один заболевший в Алматы
- 48 фактов нарушения режима ЧП выявили в Нур-Султане
- Как из Алматы будут вывозить мусор на время карантина
- Смывы на патогенную флору из общественного транспорта делают в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана