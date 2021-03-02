Как в Алматы хотят развивать киберспорт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В социально-предпринимательской корпорации «Алматы» рассказали о развитии киберспорта в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках презентованной акимом Алматы Бакытжаном Сагинтаевым стратегии, основной акцент в которой был сделан на креативные экономики, СПК выступила с инициативой оказать поддержку в развитии киберспорта в Алматы», - говорится в сообщении СПК в Instagram .

Основными задачами инициативы СПК являются: р ешение вопроса кадрового дефицита; р азвитие инфраструктуры: сетей компьютерных клубов и обучающих центров путем реализации совместных проектов через СПК; с троительство больших и малых кибер арен, в которых также могут базироваться кибер школы, академии; п ривлечение инвесторов и спонсоров, а ктивное продвижение инвестиционного потенциала киберспорта.

Напомним, месяцем ранее в Алматы появилось управление креативных индустрий.



