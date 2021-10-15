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    13:17, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Как в Алматы готовятся к ревакцинации против КВИ

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как идет подготовка к ревакцинации от коронавируса в Алматы узнавала корреспондент МИА «Казинформ».
    «На сегодня в городе Алматы - более 16 тысяч доз первого компонента вакцина «Спутник V», вакцина «Vero Cell» - порядка 150 тысяч доз первого компонента, вакцина QazCovid-in - около 30 тысяч доз первого компонента. Соответственно, столько же доз второго компонента. Проводится массовая вакцинация населения. Вакцины есть в каждой поликлинике и в пунктах вакцинации»,- рассказала заместитель директора по эпидемиологическим вопросам центральной городской больницы Алматы Эльвира Ибрагимова.
    Как известно, ревакцинация начнется в третьей декаде ноября.
    «Как вы помните, вакцинация началась в феврале. Было провакцинировано 1950 сотрудников, куда входили в первую очередь - медицинские работники, преподаватели, сотрудники полиции. И с этого контингента начнется ревакцинация.
    Рекомендуется введение дополнительной дозы через 6 - 9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против КВИ. При этом лица, получившие вакцинацию векторными («Спутник») вакцинами ревакцинация через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer). Лица, получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами- ревакцинация через 6 месяцев векторной («Спутник») или м-РНК-вакциной (Pfizer). Лица, получившие вакцинацию м-РНК-вакциной (Pfizer) – ревакцинация через 6 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной («Спутник») вакциной. Лица, переболевшие КВИ, после завершенного курса вакцинации - через 3 месяца после выздоровления»,- отметила врач.
    Перед ревакцинацией любой желающий может самостоятельно сдать анализы на выявление антител.
    «Перед ревакцинацией сдать анализы на антитела - самостоятельное решение человека. На уровне поликлиник такое исследование не будет проводиться. Если вы желаете узнать свой титр антител перед получением ревакцинации, вы можете самостоятельно сдать анализы»,- пояснила Эльвира Ибрагимова.
    «Ревакцинация проводиться тогда, когда человек получил полный курс вакцинации. Бустерная доза вакцины против коронавируса будет проводиться одним компонентом. На сегодня темп вакцинации в Алматы проходит активно. Полную вакцинацию получили свыше 895 тысяч человек. Они вакцинированы двумя компонентами. Первый компонент получили порядка одного миллиона человек»,- добавила врач.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Алматы
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