Как в Алматы будут отслеживать сезонные преступления
По словам акима, каждое время сезона происходит ряд многочисленных преступлений. Поэтому на сегодня ведется большая работа по интеграции баз данных и расширению цифровизации систем предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.
«На базе службы спасения Алматы будет развернута единая дежурная диспетчерская служба «112», по принципу работы американской «911» для централизованной обработки всех звонков, поступающих в полицию, скорую помощь и пожарную службу. Набрав «112», человек попадет на пульт диспетчера, который не перенаправляет сигнал в другие специальные службы, а сам оценивает критическую ситуацию. Это позволит максимально оперативно отработать обращение и направить необходимые службы для оказания помощи», - сказал аким.
Кроме того, до конца 2022 года планируется реализовать проект Единого контакт-центра «109» с объединением всех коммунальных служб.
«Проект позволит оперативно отслеживать и предоставлять качественную информацию горожанам и эффективно устранять аварийные ситуации. В рамках организации Службы контакт центра-109 будут объединены колл-центры по приему обращений как минимум 13 коммунальных организаций, таких как «Алматинские тепловые сети», «Алматыэнергосбыт», «КазТрансГаз-Аймақ», «Алматы су», и других», - пояснил Сагинтаев.
Еще одним проектом по обеспечению безопасности жителей города станет Единая система видеомониторинга, который объединит ряд систем по видеомониторингу.
«Для контроля безопасности планируется интегрировать камеры с различных объектов в единую систему. По поступающим данным будет формироваться видеоаналитика на основе распознавания дыма, огня, оставленных предметов, экстренных событий природного и техногенного характера, распознавания одежды, пола и лиц, находящихся в розыске, - отметил аким.