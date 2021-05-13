Как в Алматы будут отслеживать сезонные преступления

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы заработает служба по принципу «911». Об этом в ходе прямого эфира на телеканале «Алматы» рассказал аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, каждое время сезона происходит ряд многочисленных преступлений. Поэтому на сегодня ведется большая работа по интеграции баз данных и расширению цифровизации систем предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.

«На базе службы спасения Алматы будет развернута единая дежурная диспетчерская служба «112», по принципу работы американской «911» для централизованной обработки всех звонков, поступающих в полицию, скорую помощь и пожарную службу. Набрав «112», человек попадет на пульт диспетчера, который не перенаправляет сигнал в другие специальные службы, а сам оценивает критическую ситуацию. Это позволит максимально оперативно отработать обращение и направить необходимые службы для оказания помощи», - сказал аким.

Кроме того, до конца 2022 года планируется реализовать проект Единого контакт-центра «109» с объединением всех коммунальных служб.

«Проект позволит оперативно отслеживать и предоставлять качественную информацию горожанам и эффективно устранять аварийные ситуации. В рамках организации Службы контакт центра-109 будут объединены колл-центры по приему обращений как минимум 13 коммунальных организаций, таких как «Алматинские тепловые сети», «Алматыэнергосбыт», «КазТрансГаз-Аймақ», «Алматы су», и других», - пояснил Сагинтаев.

Еще одним проектом по обеспечению безопасности жителей города станет Единая система видеомониторинга, который объединит ряд систем по видеомониторингу.

«Для контроля безопасности планируется интегрировать камеры с различных объектов в единую систему. По поступающим данным будет формироваться видеоаналитика на основе распознавания дыма, огня, оставленных предметов, экстренных событий природного и техногенного характера, распознавания одежды, пола и лиц, находящихся в розыске, - отметил аким.