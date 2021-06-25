Как в Алматы будут бороться с высокими ценами на овощи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о мерах по сдерживанию цен на социально значимые продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа по сдерживанию цен, особенно на социально-значимые продукты и товары не сегодня начата, а в течение двух лет этим вопросам занимаемся. В прошлом году мы ввели так называемую оборотную схему – когда мы выделяем крупным торговым сетям или производителям, и, получая эти льготные кредиты, они берут на себя обязательства не повышать цены. То есть, они должны держать цены на определенном уровне, тем самым мы сдерживаем быстрый рост или большой рост цен на те или иные продукты именно по социально-значимым продуктам», - сказал Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК.

Он согласился с тем, что цены на овощи действительно высоки.

«Да, сейчас получилось, что сейчас в межсезонье на овощи - картофель, морковь, капусту и другие виды продукции – из-за того, что нехватка, на рынке нет, цены выросли. Но сейчас мы отработали полностью с Туркестанской областью по поставке всех видов продуктов, по сахару работаем с прошлого года с Аксуским сахарным заводом. Наши контрактные цены ниже, чем предлагают другие заводы. Эти меры помогают нам сегодня сдерживать цены», - заверил аким.

«Также напрямую работаем с Таджикистаном по поставке различных видов продуктов. Первые поставки уже идут. В целом, мы считаем, что на встрече с акимом Алматинской области на эту тему говорил, в принципе если мы 1 млн тонн продуктов в год потребляем, в принципе Алматинская область могла бы могла бы полностью работать на обеспечение города Алматы 1 млн тонн это очень большой объем и здесь мы оказали бы большую поддержку фермерам, которые в этой сфере работают. Картофель мы получаем с Павлодара, тоже заранее договариваемся. Деньги из бюджета на эти цели выделяются», - заключил Б. Сагинтаев.