Как в Алматы будет работать общественный транспорт в праздничные дни

29 Декабря 2022, 15:36

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 31 декабря общественный транспорт будет работать в штатном режиме с 06:00 до 23:00, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление городской мобильности.

«1 января на линию будут выведены 50% подвижных единиц. 2, 3 января общественный транспорт будет работать по графику праздничного дня - на линии будут 70% автобусов и троллейбусов. Вместе с тем, ночной маршрут №3 будет курсировать без изменений в графике - с 23:00. до 06:00», - пояснили в ведомстве.

В выходные дни на маршруте №12, который едет в направлении ВСК «Медеу» и работает до 00:30, будут курсировать 20 автобусов.

Метрополитен Алматы будет работать в штатном режиме с 06:20 до 00:00 по графику праздничного дня с интервалом движения 12-15 минут.