Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Как в Алматы будет работать общественный транспорт в праздничные дни

29 Декабря 2022, 15:36
Как в Алматы будет работать общественный транспорт в праздничные дни

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы 31 декабря общественный транспорт будет работать в штатном режиме с 06:00 до 23:00, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление городской мобильности.

«1 января на линию будут выведены 50% подвижных единиц. 2, 3 января общественный транспорт будет работать по графику праздничного дня - на линии будут 70% автобусов и троллейбусов. Вместе с тем, ночной маршрут №3 будет курсировать без изменений в графике - с 23:00. до 06:00», - пояснили в ведомстве.

В выходные дни на маршруте №12, который едет в направлении ВСК «Медеу» и работает до 00:30, будут курсировать 20 автобусов.

Метрополитен Алматы будет работать в штатном режиме с 06:20 до 00:00 по графику праздничного дня с интервалом движения 12-15 минут.


Новости по теме
На карнавале байкеров в Нигерии погибли 14 человек
Ключи от новой техники вручили спасателям Карагандинской области
Интегрированная система «Қорғау» заработает в Караганде и Темиртау с января 2023 года
Теги:
Читайте также
Почему Минобороны РК покупает броневики турецкого производства
Еще одно землетрясение произошло в 258 км от Алматы на границе Китая и Кыргызстана
На карнавале байкеров в Нигерии погибли 14 человек
Казахстанские горнолыжники готовятся к Олимпийским играм
Рюкзак с пятью тысячами долларов пытались похитить у жителя Астаны
Алматинцы почувствовали землетрясение
Магнус Карлсен стал победителем ЧМ-2022 по рапиду в Алматы
Интегрированная система «Қорғау» заработает в Караганде и Темиртау с января 2023 года
Новости партнеров
Популярное
1 Извинения российской стороны приняты - МИД РК о высказывании посла Алексея Бородавкина
2 Четырехлетний мальчик пропал в Актобе
3 Банки приняли заявления на компенсацию по депозитам почти на 300 млрд тенге
4 Казахстан расширил список безвизовых стран до 80 государств в этом году
5 Алматинцы почувствовали землетрясение

Лента новостей