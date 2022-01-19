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Как в Алматинской области ведутся ремонтно-восстановительные работы после беспорядков

19 Января 2022 11:37
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Как в Алматинской области ведутся ремонтно-восстановительные работы после беспорядков

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – О ходе восстановительных работ поврежденных объектов после беспорядков рассказали в акимате региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как прокомментировали агентству в пресс-службе акимата Алматинской области, в регионе сейчас ведутся ремонтно-восстановительные работы зданий государственных органов.

Всего в городе Талдыкоргане пострадало семь объектов госорганов, из них на сегодняшний день восстановлены два объекта с незначительными повреждениями – Дворец культуры им. И. Жансугурова и историко-краеведческий музей им. М. Тынышпаева.

По данным управления финансов Алматинской области, проведена техническая экспертиза пяти объектов, составлены дефектные акты и подготовлены сметные расчеты.

«На всех пяти объектах на сегодняшний день завершается уборка и вывоз мусора, демонтированы инженерные сети, витражи, облицовка фасадов.

В ремонтных работах задействованы 401 человек и 12 единиц техники. На капитальный и текущий ремонт пяти объектов необходимо порядка 4,5 млрд тенге», - рассказали в акимате.

Кроме того, средства нужны для закупа мебели и оборудования, взамен поврежденного, обеспечения требований организации антитеррористической защиты объектов.

Что касается объектов МСБ, то по данным НПП «Атамекен», материально-имущественный вред нанесен 131 коммерческому объекту на сумму 8,9 млрд тенге.

Всего по предварительным расчетам общая сумма причиненного ущерба составила 16,2 млрд тенге.

Напомним, с 19 января по всей территории Алматинской области отменили комендантский час. Но в регионе пока продолжает действовать «красный» уровень террористической опасности.


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#Алматинская область   #ЧП-2022  
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Автор:

Гульзат Сахова

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