Как в Алматинской области развивается зеленая энергетика

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В городе Капшагай расположен ряд ветровых и солнечных электростанций, которые вносят огромный вклад в развитие зеленой экономики области и страны. Все это направлено для того, чтобы бережно потреблять ресурсы, подверженные истощению. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГУ JETISÝ MEDIA Алматинской области.

Одной из крупных солнечных электростанций является ТОО Eneverse Kunkuat, названая в честь казахского композитора Нургисы Тлендиева. Мощность данного объекта составляет 100 МВт.

«На солнечной станции установлено 36 инверторов единичной мощностью 2*1,25 МВт, размещенных в моноблоках комплектных преобразовательных подстанций PV Power Container. Производственная мощность объекта составляет 160,0 млн кВт*час, прогнозируемый объем производства в год составляет 5000 млн тенге», – рассказал заместитель начальника станции Ерен Еркинулы.

В рамках программы «ДКБ – 2020» реализован проект «Строительство ВЛ 220 кВ к солнечной электростанции на 100 МВт», стоимость проекта – 243,6 млн тенге, финансирование осуществлено через местный бюджет.

Кроме того, в 2020 году компанией «Хевел» введены в эксплуатацию электростанции «Капшагай» 3 МВт и «Сарыбулак» 4,95 МВт.

Солнечные электростанции оснащены современными гетероструктурными двусторонними солнечными модулями и системами слежения за солнцем. Двусторонние модули за счет использования тыльной стороны обеспечивают дополнительную выработку электроэнергии на уровне 23–24%, в зависимости от сезонности и погодных условий.

Эффективность работы солнечных панелей также усиливают трекерные системы слежения за движением солнца и в автоматическом режиме обеспечивают наиболее эффективную ориентацию солнечных модулей, что дополнительно позволяет увеличить выработку электроэнергии в среднем на 20–25% в сравнении со статическим способом расположения ФЭМов.

Указанными высокоэффективными гетероструктурными двусторонними панелями и трекерными системами слежения оснащены все строящиеся солнечные станции ГК «Хевел».

Прогнозная годовая выработка обеих СЭС «Капшагай» и СЭС «Сарыбулак» составляет 14,1 млн кВт*ч, что позволит суммарно избежать 7,5 тыс. тонн выбросов CO 2 в атмосферу. Вся электроэнергия будет поступать в единую электроэнергетическую систему Республики Казахстан.

В городе Капшагай в целях задействования ветряных ресурсов в обеспечении растущих потребностей Алматинской области в электроэнергии и электрической мощности реализован проект ТОО «АННАР» «Строительство ветровых электростанции с мощностью 4,5 мВт».

В 2018–2019 годах установлено 12 ветрогенераторов на территории Шенгельдинского сельского округа. Участникими проекта являются ТОО «ВЭС Кербулак», ТОО «ВЭС Кербулак-2». Общая стоимость проекта составила 7,5 млрд тенге.

В основе «зеленой» экономики – чистые технологии, развитие данной сферы позволит избежать нашей стране экологического кризиса, который затронул своими масштабами уже многие постиндустриальные страны.