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Как в Алматинской области развивается зеленая энергетика

21 Мая 2021 07:11
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Как в Алматинской области развивается зеленая энергетика

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – В городе Капшагай расположен ряд ветровых и солнечных электростанций, которые вносят огромный вклад в развитие зеленой экономики области и страны. Все это направлено для того, чтобы бережно потреблять ресурсы, подверженные истощению. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КГУ JETISÝ MEDIA Алматинской области.

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Одной из крупных солнечных электростанций является ТОО Eneverse Kunkuat, названая в честь казахского композитора Нургисы Тлендиева. Мощность данного объекта составляет 100 МВт.

«На солнечной станции установлено 36 инверторов единичной мощностью 2*1,25 МВт, размещенных в моноблоках комплектных преобразовательных подстанций PV Power Container. Производственная мощность объекта составляет 160,0 млн кВт*час, прогнозируемый объем производства в год составляет 5000 млн тенге», – рассказал заместитель начальника станции Ерен Еркинулы.

В рамках программы «ДКБ – 2020» реализован проект «Строительство ВЛ 220 кВ к солнечной электростанции на 100 МВт», стоимость проекта – 243,6 млн тенге, финансирование осуществлено через местный бюджет.

Кроме того, в 2020 году компанией «Хевел» введены в эксплуатацию электростанции «Капшагай» 3 МВт и «Сарыбулак» 4,95 МВт.

Солнечные электростанции оснащены современными гетероструктурными двусторонними солнечными модулями и системами слежения за солнцем. Двусторонние модули за счет использования тыльной стороны обеспечивают дополнительную выработку электроэнергии на уровне 23–24%, в зависимости от сезонности и погодных условий.

Эффективность работы солнечных панелей также усиливают трекерные системы слежения за движением солнца и в автоматическом режиме обеспечивают наиболее эффективную ориентацию солнечных модулей, что дополнительно позволяет увеличить выработку электроэнергии в среднем на 20–25% в сравнении со статическим способом расположения ФЭМов.

Указанными высокоэффективными гетероструктурными двусторонними панелями и трекерными системами слежения оснащены все строящиеся солнечные станции ГК «Хевел».

Прогнозная годовая выработка обеих СЭС «Капшагай» и СЭС «Сарыбулак» составляет 14,1 млн кВт*ч, что позволит суммарно избежать 7,5 тыс. тонн выбросов CO2 в атмосферу. Вся электроэнергия будет поступать в единую электроэнергетическую систему Республики Казахстан.

В городе Капшагай в целях задействования ветряных ресурсов в обеспечении растущих потребностей Алматинской области в электроэнергии и электрической мощности реализован проект ТОО «АННАР» «Строительство ветровых электростанции с мощностью 4,5 мВт».

В 2018–2019 годах установлено 12 ветрогенераторов на территории Шенгельдинского сельского округа. Участникими проекта являются ТОО «ВЭС Кербулак», ТОО «ВЭС Кербулак-2». Общая стоимость проекта составила 7,5 млрд тенге.

В основе «зеленой» экономики – чистые технологии, развитие данной сферы позволит избежать нашей стране экологического кризиса, который затронул своими масштабами уже многие постиндустриальные страны.


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#Энергетика   #Алматинская область   #Экология   #Энергия будущего  
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