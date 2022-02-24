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Как в Алматинской области будут развивать туризм

24 Февраля 2022 16:55
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Как в Алматинской области будут развивать туризм

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - К 2025 году доля туризма в валовом региональном продукте увеличится до 6%. Об этом сообщил аким Алматинской области Канат Бозумбаев, передаёт корреспондент МИА« Казинформ».

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Как отметил глава региона, в рамках Алматинского горного кластера планируется реализовать 8 проектов на общую сумму 546,7 млрд тенге, с созданием более 6 тысяч рабочих мест.

«При правильном подходе отрасль туризма можно превратить в полноценный драйвер экономики. Приоритетом является развитие Алматинского горного кластера, побережья озер Алаколь и Балхаш, экологического туризма в национальных природных парках», - отметил Канат Бозумбаев.

Напомним, сегодня аким области Канат Бозумбаев провел пресс-конференцию с журналистами. На повестке дня стоял ряд актуальных вопросов касательно развития региона.


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#Алматинская область   #Туризм   #Акимат   #Регионы  
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Автор:

Гульзат Сахова

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