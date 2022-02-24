Как в Алматинской области будут развивать туризм

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - К 2025 году доля туризма в валовом региональном продукте увеличится до 6%. Об этом сообщил аким Алматинской области Канат Бозумбаев, передаёт корреспондент МИА« Казинформ».

Как отметил глава региона, в рамках Алматинского горного кластера планируется реализовать 8 проектов на общую сумму 546,7 млрд тенге, с созданием более 6 тысяч рабочих мест.

«При правильном подходе отрасль туризма можно превратить в полноценный драйвер экономики. Приоритетом является развитие Алматинского горного кластера, побережья озер Алаколь и Балхаш, экологического туризма в национальных природных парках», - отметил Канат Бозумбаев.

Напомним, сегодня аким области Канат Бозумбаев провел пресс-конференцию с журналистами. На повестке дня стоял ряд актуальных вопросов касательно развития региона.