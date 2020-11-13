Как в алматинских школах отметят декабрьские праздники

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении образования Алматы рассказали, как в школах будут проходить декабрьские праздники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Декабрь у нас насыщен государственными праздниками - День Первого Президента, День Независимости, которые каждый из нас любит. К сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией постановлением главного государственного санитарного врача любые массовые мероприятия запрещены. В связи с этим управлением образования массовые мероприятия проводиться не будут. При этом для того, чтобы провести мероприятие будет использован онлайн-формат. Для детей, которые посещают дежурные классы, также предусмотрены классные часы, различные мероприятия. Более детальный план мероприятий управление образования разместит на своем сайте и в социальных сетях», - сказал в ходе брифинга заместитель руководителя управления образования Алматы Кайрат Жуманов.

В то же время он отметил, что в дежурных классах все мероприятия будут проходить внутри классов, то есть объединения между классами в актовых или спортзалах не будет.

«Но внутри класса, мероприятия, посвященные празднованию государственных праздников, конечно же, состоятся: это классные часы, это семинары. Такого плана мероприятия будут, но основные мероприятия запланированы в формате онлайн», - подчеркнул он.

Что касается проведения елки акима города, то данный вопрос находится на рассмотрении.