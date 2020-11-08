Как узнать, сколько человек прописаны в квартире – специалисты СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области специалисты филиала «Правительства для граждан» рассказали, как быстро проверить, сколько человек прописано в квартире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала, владельцу жилой недвижимости можно узнать количество прописанных граждан двумя способами.

Первый – через портал Egov.kz. Для этого нужно авторизоваться на портале, ввести ИИН и пароль либо с помощью электронной цифровой подписи. Перейти в личный кабинет и в разделе «Имущество» выбрать опцию «Показать/скрыть список зарегистрированных лиц».

Второй способ - через Telegram-бот EgovKzBot2.0. Нажать старт и перейти в категорию «Услуги». В разделе «Недвижимость» выбрать «Сколько людей прописано в моей квартире».

«Если в собственности несколько квартир – выбрать нужный адрес из появившегося списка. На мобильный придет сообщение с проверочным кодом, который необходимо будет ввести. Результат будет готов в течение нескольких минут. Для получения услуги нужно быть зарегистрированным в базе мобильных граждан», - добавили в пресс-службе.