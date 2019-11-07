Как узнать о ситуации на зимних дорогах - советы спасателей ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По информации филиала «Казгидромет», на большей части Восточно-Казахстанской области 9-11 ноября ожидаются осадки, преимущественно снег, в горных районах сильный, местами туман, гололед, низовая метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС региона.

В связи с этим, департамент по ЧС рекомендует гражданам, планирующим выезд за пределы населенных пунктов, внимательно следить за сообщениями о состоянии дорог, об изменении погодных условий. Эту информацию можно узнать, скачав приложение «ДЧС ВКО предупреждает» или «Дармен» (для мобильной платформы iOS на «App Store» и для мобильной платформы Android на «Play Маркет»), также информация размещается на официальном сайте ДЧС ВКО.

О состоянии дорог республиканского значения можно узнать по телефону 26-28-08 – Казахавтодор, областного значения - 57-42-52 – ОблШығысЖол.

Перед поездкой подготовьте транспортное средство к эксплуатации в зимнее время. Состояние шин – первое, на что нужно обратить внимание. Установите зимнюю резину. Даже те водители, которые предпочитают всесезонную резину, должны удостовериться в том, что протекторы не изношены. Если Вы обладатель дизельного автомобиля, перед поездкой необходимо заправиться зимней соляркой.

Чтобы быть готовым к неожиданному возникновению внештатной ситуации на дороге, нужно иметь с собой аварийный набор. В него обязательно входят: щетка со скребком для очистки автомобиля от снега и льда, лопата, провода «для прикуривания» аккумулятора, трос для буксировки, запас топлива (особенно при дальней, загородной поездке), всевозможные размораживатели замков, перчатки и фонарик.

Если Вы все же выехали за пределы населенного пункта - в случае крайней необходимости - и попали в занос, сразу сообщите о своем местонахождении в службу ЧС по номеру «112».