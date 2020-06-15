Как узнать дату и место сдачи ЕНТ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как выпускники могут онлайн узнать дату сдачи ЕНТ, рассказал директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Дидар Смагулов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Да, выпускники подавали заявки онлайн. Информацию о том, в какой день они будут сдавать тесты и где, можно будет получить онлайн. У всех, кто зарегистрировался онлайн, есть личные кабинеты на сайте Национального центра тестирования. Можно будет зайти на этот сайт и, введя логин и пароль, получить информацию о дате сдачи», - сказал Дидар Смагулов.
Вместе с тем, по его словам, действует специальный мессенджер, по которому, также введя ИИН, можно узнать эти данные.
«Мы всю необходимую информацию доносим до выпускников, у нас на страничке в социальных сетях вся необходимая информация имеется. Если есть дополнительные вопросы, можно к нам обратиться, можно ко мне лично обратиться через Instagram, я в обязательном порядке отвечу», - резюмировал Дидар Смагулов.
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