Как узнать, что ребенок подвергается давлению со стороны сверстников

— Буллинг среди детей, то есть, оказание давления и насмешки, вызывает большое беспокойство. Прежде всего, нужно обращать внимание на психологическое состояние ребенка. Если родители будут каждый день разговаривать с ребенком, они должны знать, как он ведет себя в повседневной жизни, чем занимается. Если ребенок подвергается какому-то давлению, в его состоянии будут заметны изменения. Будут признаки беспокойства, бессонницы. Затем он будет отказываться идти в школу, захочет перевестись в другую. Или будет говорить, что пошел в школу, а сам будет где-то ходить, — сказала Ж. Сейтмагамбет.

Психолог сообщила, как нужно разговаривать с ребенком в таких случаях, как можно выйти из тупика.

— В первую очередь, нужно обратить внимание на воспитание ребенка. Нужно говорить ему слова, внушающие уверенность, ободрять его. Как я уже говорила, вы же не сможете постоянно переводить ребенка из школы в школу. Поэтому нужно уделять больше внимание внутреннему развитию ребенка. Родители во многих случаях запугивают, ругают детей. Это можно назвать давлением в семье. После этого ребенок и дома, и вне него не может раскрыться, становится робким. Считает себя ниже всех. Ребенок должен постоянно чувствовать поддержку родителей, — сказала психолог.

По ее мнению, ребенок, знающий свою ценность, будет признавать и ценность других детей.

Напомним, в 2024 году в Казахстане были приняты три ключевых закона в сфере защиты прав детей.