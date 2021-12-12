Как ужесточают контроль сдачи экзаменов на водительские права в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ужесточают контроль сдачи экзаменов на водительские права. Для этого спецЦОНы оснащают новым оборудованием. Теперь, как утверждают в Госкорпорации «Правительство для граждан», экзамены не удастся сдать «по знакомству» или за деньги. О нововведениях в этой сфере читайте в материале МИА «Казинформ».

В «Правительстве для граждан» рассказали о новой биометрической системе при сдаче экзамена на права на примере специализированного ЦОНа №1 города Нур-Султана, где внедрено новое оборудование для контроля сдачи таких экзаменов.

По словам председателя правления «Правительства для граждан» Адила Кожихова, после выявления случаев «покупки» водительских прав госкорпорация усилила контроль при сдаче экзаменов. Для этого внедряется специальная биометрическая система при сдаче теоретического экзамена.

«Мы ведем активную работу над тем, чтобы этот процесс был прозрачным. Проверяем это на каждом этапе. Вы знаете, что не так давно министр цифрового развития Багдат Мусин приходил и проверял. Мы регулярно проводим такую работу в формате тайного покупателя. Кроме того, проведены работы по введению биометрии, по обновлению оборудования автодрома», - сказал Адил Кожихов.

Спикер пояснил, что сейчас в Нур-Султане внедряется специальная биометрическая система при сдаче «теории», которая полностью исключает участие посторонних людей. В следующем году планируется внедрить ее во всех регионах.

«Старые датчики постоянно ломались, из-за того, что во время экзамена люди сбивали знаки, наезжали на бордюры. Из-за ремонта автодром периодически не работал. Теперь такой проблемы не будет», - добавил Адил Кожихов.

Как рассказал директор департамента IT-инфраструктуры Марат Турсынов, если раньше при сдаче «теории» экзаменуемый показывал только удостоверение личности, то теперь внедрена специальная биометрическая система. Кроме того, над каждым рабочим местом установлена видеокамера.

В начале декабря 2021 года в Специализированном ЦОНе №1 заработал автоматизированный автодром с новой GPS-системой. Она позволяет анализировать движение автомобиля относительно территории автодрома и элементов дорожной разметки во время экзамена. Как заверяют в госкорпорации, после внедрения по республике нового оборудования купить водительские права станет невозможно.

«Я уверен, что через спецЦОНы таких возможностей больше не будет. Раньше были случаи, когда на экзамены приходили другие люди. Сейчас человек без подтверждения биометрии просто не впускается в зал. В течение экзамена ты должен пять раз подтвердить биометрию. В ближайшие месяц-два эта система будет во всех регионах. Система устраняет человеческий фактор. Все автоматизировано, и даже при желании ни один из сотрудников не может повлиять на это», - добавил Адил Кожихов.

По его словам, ранее были случаи, когда сотрудники спецЦОНов пытались запустить вместо экзаменуемых других людей, теперь это будет невозможно.

«Такая практика была, но после обновления оборудования таких случаев нет. Сейчас резко снизилось количество людей, которые приходят на теоретический и практический экзамены в спецЦОНы. Сейчас в среднем, если не ошибаюсь, в день около десяти человек получают права. Багдат Батырбекович (Мусин - корр.) выявил такой случай, и мы сами выявляли, материалы передавались в уполномоченные госорганы. Точную цифру назвать сложно, но такие случаи были. При выявлении эти люди лишаются прав», - заверил Адил Кожихов.

Об эффективности нового метода сдачи экзаменов свидетельствуют и статистические данные.

Так, в ноябре 2021 года получить права в спецЦОНе столицы пытались 1989 человек. Изниъ 1003 /не смогли сдать «теорию», а 887 – практический экзамен по вождению. И только 99 человек успешно прошли оба экзамена и получили водительские права.

Кроме того, в будущем в Казахстане могут ограничить количество попыток сдать экзамены на водительские права, так как на сегодня множество экзаменуемых приходит практически не подготовлненными.

«Сейчас не ограничено это количество. Но, с другой стороны, мы понимаем, что курсантам нужно более ответственно относиться к подготовке. Есть люди, которые приходят и по шесть, и по семь раз, поэтому мы им говорим: «Наверное, вам стоит научиться и потом приходить сдавать». Но ограничить их не можем. Возможно, в будущем мы будем это совместно как-то пересматривать», - отмечает управляющий директор по сервису госкорпорации «Правительство для граждан» Бахтияр Мухаметкалиев.

Отметим,что часто незнание правил дорожного движения приводит к дорожно-транспортным происшествиям, и нередко с летальным исходом.

Ранее сообщалось, что за январь–август текущего года в стране совершили 8,3 тыс. дорожно-транспортных происшествий — на 10,2% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде предыдущего года в стране было зарегистрировано 7,5 тыс. происшествий, минус 25,4% за год.

В региональном разрезе в этом году больше всего ДТП зарегистрировали в Алматы: 2,2 тыс. — на 17,6% больше, чем годом ранее. В тройку антилидеров попали также Алматинская (1,5 тыс. случаев, плюс 19%) и Жамбылская (707 случаев, плюс 19%) области. Меньше всего ДТП зарегистрировали в Северо-Казахстанской области: всего 107 случаев — на 2,7% меньше, чем годом ранее. Наибольший рост количества дорожно-транспортных происшествий наблюдается в столице: сразу плюс 47,9% за год до 349 случаев; наибольшее сокращение инцидентов отмечено в Туркестанской области — минус 21,2% за год до 436 случаев.

В результате ДТП с начала года пострадало 12,2 тыс. человек, годовой рост пессимистичного показателя составил 11,2%. В том числе, 10,9 тыс. человек получили ранения различного вида (среди них 5,9 тыс. мужчин, 5,1 тыс. женщин и 2,2 тыс. несовершеннолетних). Были госпитализированы 4,9 тыс. пострадавших, 1,3 тыс. человек погибли (911 мужчин, 347 женщин, 118 несовершеннолетних). Больше всего пострадавших насчитывалось в Алматы (2,6 тыс. человек), а также Алматинской (2,4 тыс. человек) и Жамбылской (1,2 тыс. человек) областях, меньше всего пострадавших в ДТП наблюдалось в Северо-Казахстанкой области (169 человек).

Большая часть ДТП, а точнее — 72,6%, или 6030 случаев, произошли в населенных пунктах; еще 1512 случаев зарегистрировано на трассах международного и республиканского значения, 765 ДТП — на дорогах областного и районного значения, сообщает КПС и СУ ГП РК. Зачастую ДТП происходят в результате столкновения транспортных средств (3420 фактов), а также из-за наезда на пешеходов (2897 ДТП).

В 87% случаев виновными в аварии признаны водители (7256 фактов), при этом 322 человека среди них находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Наиболее трагичным является попутное или боковое столкновение автотранспортных средств (40,5% от общего числа погибших). На втором месте — наезд на пешеходов (26,9% от общего числа погибших).

Из-за превышения установленной скорости совершено 1990 ДТП, в которых погибло 405 человек.