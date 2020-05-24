Как ужесточат карантин в стране, если прирост заболевших составит более 7%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В постановлении главного государственного санитарного врача РК Айжан Есмагамбетовой о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекции говорится об ограничительных мероприятиях на территории областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент при регистрации прироста заболеваемости COVID-19 в регионе на уровне более 7 %. Об этом передает МИА «Казинформ».

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК, центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам, акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент при регистрации прироста заболеваемости COVID-19 в регионе на уровне более 7 % будет запрещенопроведение массовых мероприятий (праздничных, спортивно-массовых, зрелищных культурно-массовых мероприятий, проведение конференций, семинаров, выставок и др.), будет приостановлена деятельность кинотеатров, ночных клубов, фитнес, тренажерных залов (центров), детских игровых площадок при торгово-развлекательных комплексах, организаций внешкольного дополнительного образования (центры развития, образования, кружки и др.), компьютерных клубов спортивных комплексов (кружков, секций и др.), за исключением спортивных баз, аккредитованных в Национальном Олимпийском Комитете только в период их использования для подготовки национальных сборных команд к Олимпийским и Параолимпийским играм, Токио-2020;

Кроме того, при регистрации прироста заболеваемости COVID-19 в регионе на уровне более 7 % будет запрещен выезд на международные спортивные, культурные, туристские мероприятия в страны, неблагополучные по COVID-19, за исключением выезда по медицинским показаниям.

При этом, выезд на лечение за рубеж разрешается гражданам в сопровождении не более двух человек, при наличии следующих документов:

– заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 035-1/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»;

– письмо-приглашение от зарубежной медицинской организации на лечение, с нотариально засвидетельствованным переводом;

Также запретят выезд и въезд на территорию регионов/городов с объявленным карантином, за исключением сотрудников организаций жизнеобеспечения населения, а также лиц, выезжающих и въезжающих по медицинским показаниям, а также выезда лиц, находившихся на лечении в стационарах и под наблюдением в карантинных и провизорных стационарах, в период введения карантина.

При этом въезд и выезд граждан будет разрешен по медицинским показаниям на территорию регионов/городов с объявленным карантином в сопровождении не более двух человек, при наличии следующих документов:

– заключение врачебно-консультационной комиссии территориальной амбулаторно-поликлинической организации для подтверждения диагноза и срочности лечения, согласно форме 035-1/у, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года №907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения»;

– письмо-приглашение от медицинской организации, расположенной в карантинной зоне с указанием диагноза и подтверждением срочности, подписанное первым руководителем и заверенное гербовой печатью.

При регистрации прироста заболеваемости COVID-19 на уровне более 7 % будет организован санитарно-карантинный контроль на блокпостах внутри регионов по решению оперативных штабов и Главного государственного санитарного врача на соответствующей территории согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

Также будут оцеплены сельские населенные пункты, где зарегистрирована заболеваемость COVID-19 c привлечением сотрудников Министерств внутренних дел и оборон.

Согласно постановлению, при регистрации 7 процентного прироста заболеваемости, будет ограничена деятельность отделений банков второго уровня, АО «Казпочта» с переходом на онлайн режим работы и по принципу «доставки до клиентов» с соблюдением противоэпидемического режима работы, приостановлена деятельность детских дошкольных учреждений, объектов сферы услуг независимо от форм собственности, работы ярмарок, рынков продовольственных, непродовольственных товаров, автомобильных, вещевых, скотных рынков и других объектов с массовым скоплением людей.

Также будет приостановлена и ограничена работа общественного транспорта. Будет введен запрет на передвижения населения внутри сельских населенных пунктов, приостановлена работа религиозных объектов;

Кроме того, ограничат перемещения личного транспорта внутри области, городов, районов и сельских зон, за исключением транспорта лиц, задействованных в проведении весенне-полевых работ, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий, в том числе пчеловодстве при представлении подтверждающего свидетельства государственной регистрации (крестьянское хозяйство, фермерское хозяйство, товарищество с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственный товаропроизводитель, кредитное товарищество и государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения), удостоверения личности, а также справки с места работы (справка свободного образца заверенная печатью) для работников. Запретят проведения семейных мероприятий по месту проживания.

Будет определен перечень и режим работы объектов жизнеобеспечения населения в период карантина и перечень лиц, которым разрешено передвижение на территории областных центров, городов, районов, сельских населенных пунктов в связи с исполнением их служебных обязанностей.

Лиц, не соблюдающих режим карантина, будут привлечены к административной ответственности.