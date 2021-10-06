РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:39, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Как ужесточается ответственность за браконьерство в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане ужесточается ответственность за уничтожение сайгака, посягательство на жизнь госинспекторов по охране животного мира? Об этом рассказал заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Данияр Тургамбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Благодаря постоянной охране численность сайгаков, по итогам учета 2021 года, достигла 842 тысяч особей. Охрана редких и исчезающих видов животных, в том числе сайгаков, осуществляется на территории 12 областей общей площадью 123 млн га, где задействовано 430 инспекторов и 152 автотранспортных средства высокой проходимости. В связи с трагическими событиями в 2019 году, когда погибли три наших инспектора, Главой государства дано поручение принять кардинальные и неотложные меры по борьбе с браконьерством», - сказал заместитель главы Комитета лесного хозяйства и животного мира.

    Спикер проинформировал о том, что в январе 2020 года по Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности» вступили в силу поправки в статьи 335 и 337 в части ужесточения санкции, то есть уголовные проступки перешли в разряд преступлений, а также в статью 337 внесена новая, 6-я часть с санкцией лишения свободы до 10 лет.

    «В статью 339 внесена новая часть 1-1, предусматривающая незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылку, перевозку или уничтожение сайгака, его частей или дериватов, в том числе рогов сайгака, за которое санкция, предусматривает ограничение либо лишение свободы от трех до пяти лет, с конфискацией имущества. Статьей 380-1 предусмотрена уголовная ответственность за посягательство на жизнь государственных инспекторов по охране животного мира и егерей. Также внесена новая статья 380-2, предусматривающая уголовную ответственность за применение насилия в отношении государственного инспектора по охране животного мира, специализированной организации по охране животного мира и егеря с лишением свободы до 12 лет», - добавил Данияр Тургамбаев.

    Теги:
    Закон и право Криминал Экология
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!