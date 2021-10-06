Как ужесточается ответственность за браконьерство в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане ужесточается ответственность за уничтожение сайгака, посягательство на жизнь госинспекторов по охране животного мира? Об этом рассказал заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Данияр Тургамбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря постоянной охране численность сайгаков, по итогам учета 2021 года, достигла 842 тысяч особей. Охрана редких и исчезающих видов животных, в том числе сайгаков, осуществляется на территории 12 областей общей площадью 123 млн га, где задействовано 430 инспекторов и 152 автотранспортных средства высокой проходимости. В связи с трагическими событиями в 2019 году, когда погибли три наших инспектора, Главой государства дано поручение принять кардинальные и неотложные меры по борьбе с браконьерством», - сказал заместитель главы Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Спикер проинформировал о том, что в январе 2020 года по Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности» вступили в силу поправки в статьи 335 и 337 в части ужесточения санкции, то есть уголовные проступки перешли в разряд преступлений, а также в статью 337 внесена новая, 6-я часть с санкцией лишения свободы до 10 лет.

«В статью 339 внесена новая часть 1-1, предусматривающая незаконное добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылку, перевозку или уничтожение сайгака, его частей или дериватов, в том числе рогов сайгака, за которое санкция, предусматривает ограничение либо лишение свободы от трех до пяти лет, с конфискацией имущества. Статьей 380-1 предусмотрена уголовная ответственность за посягательство на жизнь государственных инспекторов по охране животного мира и егерей. Также внесена новая статья 380-2, предусматривающая уголовную ответственность за применение насилия в отношении государственного инспектора по охране животного мира, специализированной организации по охране животного мира и егеря с лишением свободы до 12 лет», - добавил Данияр Тургамбаев.