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    17:56, 13 Октябрь 2021 | GMT +6

    Как ужесточается ответственность в Казахстане за оборот наркотиков в интернете

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как ужесточается ответственность за оборот наркотиков в интернете, рассказал начальник Департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК, полковник полиции Ерлан Омарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вопросы борьбы с новыми видами наркотиков определены Главой государства в Послании народу в числе приоритетных задач органов государственного управления. За последние два года существенно доработано национальное законодательство: упрощен порядок установления контроля за новыми веществами, ужесточена ответственность за их оборот в сети интернет», - отметил полковник полиции.

    С 10 января прошлого года в уголовное законодательство для наркопреступлений введен новый квалифицирующий признак «с использованием электронных коммуникационных систем». Этот состав предусмотрен по ряду статей: сбыт наркотиков, оборот производных для их изготовления, коммуникационных систем. Эти преступления отнесены к категории тяжких и особо тяжких с установлением длительных сроков лишения свободы.

    По словам главы Департамента по противодействию наркопреступности Ерлана Омарбекова, с начала этого года пресечено более 77 фактов сбыта наркотиков с использованием информационных ресурсов. Введена уголовная ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы от 3 до 6 лет. На данный момент в производстве уже находится 90 таких уголовных дел.

    Спикер отметил, что работа по выявлению и запрету новых видов наркотиков продолжается. Вступило в силу постановление Правительства, которым введена уголовная ответственность за оборот еще 11 новых видов синтетических наркотиков и 17 наименований прекурсоров – химических веществ, используемых для производства наркотиков.

    «Снижен криминальный вес наркотиков, с которого наступает уголовная ответственность. Теперь, уголовная ответственность за незаконный оборот «пировалерона» (скорость), мефедрона (меф) и синтетических каннабиноидов (спайсы) будет наступать с одного грамма, а не с 50 грамм, как это было ранее», - добавил он.

    Напомним, на стадии завершения находится уголовное дело по нашумевшему факту распространения синтетических наркотиков ОПГ из восьми участников под руководством Хвана Р.И. - директора музыкальной группы «MadMEN».


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    МВД РК Борьба с наркотиками Интернет Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы
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