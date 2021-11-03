Как устроить ребёнка на бесплатные спортивные секции в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы можно записать ребенка на бесплатную секцию по 71 виду спорта. Об этом во время прямого эфира передачи Akimat LIVE сообщил аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, бесплатными занятиями планируется охватить около 40 тысяч детей.

«С этого года акимат Алматы будет оплачивать занятия детей в спортивных секциях. На эти цели выделено 1,5 миллиарда тенге, всего планируется охватить около 40 тысяч детей. Причем выбрать вид спорта можно будет по желанию ребёнка», - сказал аким.

Это стало возможным благодаря внедрению подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа с целью обеспечения спортивными секциями в шаговой доступности.

«Бесплатные секции смогут посещать дети от 4 до 18 лет, причем выбрать можно будет из 71 вида спорта. А выбрать наиболее подходящую секцию можно, не выходя из дома, через платформу artsport.edu.kz. Это могут сделать сами родители, зарегистрировавшись на сайте», - уточнил Б. Сагинтаев.

В настоящее время ваучеры на бесплатные занятия выданы уже 24 тысячам заявителям, к занятиям приступили 18 630 детей по 26 видам спорта.

Наиболее востребованными оказались секции по футболу, таеквондо, карате, плаванию и дзюдо.

На сегодняшний день государством оплачены занятия в секциях на общую сумму 141 млн тенге. В разрезе регионов Алматы занимает первое место по выделенным средствам и первое место по фактически занимающимся детям в секциях.