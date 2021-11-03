+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: -8 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как устроить ребёнка на бесплатные спортивные секции в Алматы

3 Ноября 2021 20:10
Поделиться:
Как устроить ребёнка на бесплатные спортивные секции в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы можно записать ребенка на бесплатную секцию по 71 виду спорта. Об этом во время прямого эфира передачи Akimat LIVE сообщил аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Число подлежащих вакцинации от КВИ в Алматы может увеличиться
Ситуация по коронавирусу стабильная - аким Алматы Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике пройдет в Талдыкоргане ХК «Барыс» проиграл в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

По словам акима, бесплатными занятиями планируется охватить около 40 тысяч детей.

«С этого года акимат Алматы будет оплачивать занятия детей в спортивных секциях. На эти цели выделено 1,5 миллиарда тенге, всего планируется охватить около 40 тысяч детей. Причем выбрать вид спорта можно будет по желанию ребёнка», - сказал аким.

Это стало возможным благодаря внедрению подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа с целью обеспечения спортивными секциями в шаговой доступности.

«Бесплатные секции смогут посещать дети от 4 до 18 лет, причем выбрать можно будет из 71 вида спорта. А выбрать наиболее подходящую секцию можно, не выходя из дома, через платформу artsport.edu.kz. Это могут сделать сами родители, зарегистрировавшись на сайте», - уточнил Б. Сагинтаев.

В настоящее время ваучеры на бесплатные занятия выданы уже 24 тысячам заявителям, к занятиям приступили 18 630 детей по 26 видам спорта.

Наиболее востребованными оказались секции по футболу, таеквондо, карате, плаванию и дзюдо.

На сегодняшний день государством оплачены занятия в секциях на общую сумму 141 млн тенге. В разрезе регионов Алматы занимает первое место по выделенным средствам и первое место по фактически занимающимся детям в секциях.
Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Акимат   #Спорт   #Общество   #Бакытжан Сагинтаев  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Число подлежащих вакцинации от КВИ в Алматы может увеличиться
Ситуация по коронавирусу стабильная - аким Алматы
Чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике пройдет в Талдыкоргане
ХК «Барыс» проиграл в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ
Популярное
1 Пассажирский автобус закидали камнями в Алматы
2 На 100 млн тенге обманул аферист 25 жителей Караганды
3 Пробивка улицы Толе би до границы Алматы: на каком этапе находится проект
4 Кто лидирует по количеству полуфиналистов ЧМ-2021 по боксу
5 Более тысячи водителей купили права в спецЦОНах: МВД обратилось к казахстанцам
6 12 млн тенге выманил у семейчанки бывший заключенный
Читайте также
Более 3300 школьников заболели коронавирусом за два месяца в Алматы
Экспресс-автобусы будут курсировать до Медеу в Алматы
Пассажирский автобус закидали камнями в Алматы
На 100 млн тенге обманул аферист 25 жителей Караганды
Пробивка улицы Толе би до границы Алматы: на каком этапе находится проект
Кто лидирует по количеству полуфиналистов ЧМ-2021 по боксу
Более тысячи водителей купили права в спецЦОНах: МВД обратилось к казахстанцам
12 млн тенге выманил у семейчанки бывший заключенный
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив