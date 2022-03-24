Как устраняют последствия непогоды на республиканских трассах
Наибольшее количество спецмашин задействованы в тех областях, где непогода сохранялась практически все праздничные дни. Также задействованы порядка 1300 дорожных рабочих.
Кроме того, в непогоду для обработки проезжей части от гололеда было использовано порядка 4 тысячи тонн песко-соляной смеси.
Отметим, что с 19 по 24 марта текущего года ограничение движения вводилось порядка 86 раз.
В разрезе регионов: Акмолинская область – 25 раз, Актюбинская обалсть – 10 раз, Восточно-Казахстанская область – 8 раз, Карагандинская обалсть – 18 раз, Костанайская область – 6 раз, Павлодарская область – 17 раз, СКО – 2 раза.
Как сообщалось ранее, на данный момент остаются закрытыми:
Акмолинская область
23.03.2022 с 12.00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д«Жезказган-Петропавловск» км 377-440, уч. гр.Костанайской обл.-г.Державинск.
24.03.2022 с 10.00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 16-200 участок г.Нур-Султан – граница Павлодарской области.
ВКО
23.03.2022 г. с 19.50 ч. в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 707-941, уч. г.Аягоз-пов. на с.Бугаз.
Карагандинская область
22.03.2022 г. с 07.30 ч. в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д: «Жезказган-Петропавловск» км. 142-252, уч. с.Сарлык - граница Костанайской области.
Костанайская область
22.03.2022 г. с 07.45 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, уч. гр.Карагандинской обл.-г.Аркалык.
23.03.2022 г. с 12.00 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 340-377 уч. г.Аркалык – граница Акмолинской области.
Павлодарская область
24.03.2022 в 10,00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 200-254 уч.п. Щидерты – граница Акмолинской области.
В связи с ухудшением погодных условий режим повышенной готовности сохраняется. Сотрудниками КазАвтоЖола ситуация на дорогах контролируется круглосуточно. Работы по зимнему содержанию продолжаются в усиленном режиме.
Напоминаем, что при возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по короткому номеру 1403.