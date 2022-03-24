Как устраняют последствия непогоды на республиканских трассах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На данный момент к расчистке трасс республиканского значения привлечены 600 единиц спецтехники, в том числе комбинированные дорожные машины, погрузчики, автогрейдеры, самосвалы и тракторы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

Наибольшее количество спецмашин задействованы в тех областях, где непогода сохранялась практически все праздничные дни. Также задействованы порядка 1300 дорожных рабочих.

Кроме того, в непогоду для обработки проезжей части от гололеда было использовано порядка 4 тысячи тонн песко-соляной смеси.

Отметим, что с 19 по 24 марта текущего года ограничение движения вводилось порядка 86 раз.

В разрезе регионов: Акмолинская область – 25 раз, Актюбинская обалсть – 10 раз, Восточно-Казахстанская область – 8 раз, Карагандинская обалсть – 18 раз, Костанайская область – 6 раз, Павлодарская область – 17 раз, СКО – 2 раза.

Как сообщалось ранее, на данный момент остаются закрытыми:

Акмолинская область

23.03.2022 с 12.00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д«Жезказган-Петропавловск» км 377-440, уч. гр.Костанайской обл.-г.Державинск.

24.03.2022 с 10.00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 16-200 участок г.Нур-Султан – граница Павлодарской области.

ВКО

23.03.2022 г. с 19.50 ч. в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 707-941, уч. г.Аягоз-пов. на с.Бугаз.

Карагандинская область

22.03.2022 г. с 07.30 ч. в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д: «Жезказган-Петропавловск» км. 142-252, уч. с.Сарлык - граница Костанайской области.

Костанайская область

22.03.2022 г. с 07.45 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, уч. гр.Карагандинской обл.-г.Аркалык.

23.03.2022 г. с 12.00 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 340-377 уч. г.Аркалык – граница Акмолинской области.

Павлодарская область

24.03.2022 в 10,00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 200-254 уч.п. Щидерты – граница Акмолинской области.

В связи с ухудшением погодных условий режим повышенной готовности сохраняется. Сотрудниками КазАвтоЖола ситуация на дорогах контролируется круглосуточно. Работы по зимнему содержанию продолжаются в усиленном режиме.

Напоминаем, что при возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по короткому номеру 1403.