Как устраняют места подтопления в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на онлайн-брифинге в СЦК рассказал о том, что делается в местах подтопления в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень актуальный вопрос по ливневым канализациям. Было много жалоб. Есть проблемные участки по проспекту Бауыржан Момышулы. Мы расширили трубы в два раза, поставили дополнительные насосы, расширили канализационно-очистные сооружения построили ряд локальных канализационно-очистных сооружений, тем самым решили проблемные участие по проспекту Бауыржана Момышулы, Улы дала, Туран, по проспекту Республики, по улице Бараева. Таковых мест еще много. Изначально насчитали 130 мест подтопления», - сказал аким города.

По его словам, ведется системная работа. Специальная компания ежедневно занимается очисткой канализационных труб. Только в этом году извлекли из канализационных сооружений порядка 35 тысяч тонн мусора.