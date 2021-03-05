Как усовершенствовали Электронную биржу труда
С начала года, воспользовавшись сервисами, доступными на ЭБТ, более 15 тысяч человек получили статус лица, ищущего работу, 13 тысяч зарегистрировались в качестве безработного, более 4 тысяч человек приступили к работе на рабочих местах, субсидируемых государством. Также более 1,4 тысячи безработных проактивно направили заявки и получили социальную выплату по потере работы из Государственного фонда социального страхования.
Оказанные услуги в реальном времени может посмотреть любой пользователь ЭБТ на главной странице портала.
Также после запуска обновленной версии ЭБТ появился новый расширенный поиск, который позволяет пользователю найти вакансии и резюме по большому диапазону характеристик: по региону трудоустройства, уровню образования, графику работы и т.д.
На ЭБТ внедрены обновленные справочник профессий и банк навыков. Теперь работодатель может подобрать сотрудников не только по требуемой профессии, но и по наличию у кандидатов необходимых профессиональных навыков.
На портале доступен онлайн-сервис по оказанию населению государственных услуг: через ЭБТ можно зарегистрироваться как лицо, ищущее работу, как безработный, отправить заявку на социальную выплату по потере работы и выбрать вакансии на рабочие места, субсидируемые государством – молодежную практику, социальные рабочие места, общественные работы.
Впервые на Электронной бирже труда начал работу сервис по предоставлению информации по добровольному переселению участников Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».
Пользователи могут ознакомиться с регионами переселения, мерами государственной поддержки, условиями проживания в выбранных населенных пунктах и имеющимися там актуальными вакансиями.
В течение года на ЭБТ планируется внедрение новых сервисов и дополнительных возможностей.