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    12:47, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    Как усиливают вопросы безопасности в школах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О работе по обеспечению безопасности детей в организациях образования, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Значимое место в работе министерства занимают вопросы профилактики чрезвычайных происшествий в организациях образования, которые независимо от формы собственности оснащены системами видеонаблюдения 100%. 823 (11,4%) школы подключены к центру оперативного управления органов полиции», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    Было отмечено, что 466 школ (6,4%) заключили договоры с охранными фирмами, в 1076 школах (14,9%) установлены пульты централизованного наблюдения с подключением к тревожным кнопкам, в 333 школах – турникеты.

    «Работа продолжается в рамках принятых совместно с МВД стандартов и требований к оснащению детских садов и школ системами видеонаблюдения и региональных дорожных карт цифровизации. Также безопасность обучающихся обеспечивают 2789 участковых инспекторов по делам несовершеннолетних», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

    Министр добавил, что к вопросам безопасности относится проблема оснащения школ теплыми туалетами. Сегодня этот показатель достиг 98,9% (7109 школ) от их общего числа школ. Перед МОН и регионами поставлена задача к 1 сентября полностью решить проблему.


    Теги:
    Образование МОН Общество Безопасность
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