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Как упростить доступ казахстанских товаропроизводителей к потребителям, обсудили в Nur Otan

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Июня 2021, 16:19
Как упростить доступ казахстанских товаропроизводителей к потребителям, обсудили в Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Меры по сдерживанию цен на социально-значимые продовольственные товары, а также вопросы упрощения доступа казахстанских товаропроизводителей к потребителям обсудили на внеплановом заседании Республиканского общественного совета по развитию экономики и поддержке предпринимательства при партии «Nur Otan». Об этом передает МИА «Казинформ».

«Наши госорганы заявляют, что инфляция в стране составляет 7,5%, но на рынках, в магазинах люди видят совсем другую картину. С начала текущего года по 17 из 19 социально значимых товаров цены значительно выросли. Больше всего подорожали морковь и картофель – на 69-73%, масло подсолнечное – на 19%, лук, сахар, крупа гречневая – на 9-10%, молоко, мука – на 2-3%», - отметил председатель Совета, депутат Мажилиса Парламента Аманжан Жамалов.

Одним из факторов, влияющих на увеличение стоимости продуктов питания, первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров назвал деятельность посредников.

«Картофель сегодня стоит 150 тенге на поле, на торговой полке – 300-350 тенге. То есть посредники накручивают стоимость, хотя торговая надбавка не должна превышать 15% закупочной цены. Здесь должны дорабатывать местные исполнительные органы», - подчеркнул А.Сапаров.

Председатель Совета обратил внимание на необходимость обеспечения продовольственной безопасности в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Мангистауской областях, где по прогнозам синоптиков ожидается сильная засуха.

В свою очередь Айдарбек Сапаров заверил членов Совета, что данный вопрос находится на контроле Министерства сельского хозяйства.

В качестве инструментов по стабилизации цен председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин предложил внедрить механизм прогнозирования цен, осуществлять предварительную подготовку к сезону дефицита плодоовощной продукции по аналогии с подготовкой к отопительному и паводковому сезону за 2-3 месяца, а также стимулировать создание социальных магазинов, либо специальных отделов в существующих торговых сетях.

Член Совета, директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев указал на необходимость прогнозирования инфляции, что позволит производителям планировать объемы производства.

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Наряду с этим члены Совета обсудили работу по созданию сети оптово-распределительных центров, которые призваны обеспечить доступ сельхозтоваропроизводителей к инфраструктуре долгосрочного хранения продукции, а также снизить транспортные, логистические и торговые издержки за счёт прямой связи производителей и клиентов сети.

По данным Министерства торговли и интеграции, в 2021 году планируется начало строительства 5 оптово-распределительных центров и модернизация 2 существующих.

В свою очередь, Аманжан Жамалов указал на высокую стоимость проекта, которая по расчетам 2020 года достигает 413,8 млрд тенге. При том, что изначально создание всех 24 оптово-распределительных центров оценивалось в 237,5 млрд тенге. По его мнению, стоимость проекта и длительные сроки его реализации не гарантируют снижения цен на продукты, в том числе сезонных ценовых колебаний.

По итогам заседания был выработан ряд рекомендаций центральным и местным исполнительным органам, среди которых борьба со спекулятивным повышением цен, стимулирование личных подсобных хозяйств увеличивать посевные площади, проработка провоза фур с продовольствием на границе в ускоренном режиме, составление баланса производства имеющихся запасов и потребления продовольственных товаров и др.


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