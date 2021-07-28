Как упрощены требования по подключению к проекту Ashyq
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объектам предпринимательства теперь в течение двух дней можно будет получить регистрацию в Ashyq. Об этом рассказал председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Абылай Мырзахметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Была справедливая критика Главы государства о бюрократических процедурах. Эта работа была проанализирована с нашими коллегами, санитарными врачами. Фактически алгоритм подготовлен, постановление будет реализовано. Оптимизация и реинжиниринговые процессы занимали до 7 дней, потому что требовалось согласование с санврачами. Это ручная процедура, которую нужно ожидать. Дальше нужно было получить разрешение с наших региональных представителей. Теперь мы все эти процессы убрали по согласованию. Все процессы будут автоматизированы, мы ожидаем, что в течение 2 дней можно будет получить регистрацию», - пояснил Абылай Мырзахметов.
По его словам, как только будет подписан нормативный документ, ведомство опубликует алгоритм.
«На нашей платформе infokazakhstan зарегистрировано около 450 тысяч предпринимателей, почти 90 %, которые работают в контактной сфере услуг. Мы ожидаем, что около 100 тысяч субъектов, порядка 30 сфер услуг в пяти городах, где ужесточили карантин, будут работать только по системе Ashyq. С завтрашнего дня будет оказана помощь объектам предпринимательства, ИП в регионах», - добавил глава НПП «Атамекен».
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