Как уничтожили коррупцию в ЦОНах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как отметил председатель Первого антикоррупционного медиа-центра Толеген Байгулов, центры обслуживания населения, созданные в 2007 году в Казахстане, не сразу стали такими, какими их хотели видеть в Правительстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Изначально принцип «одного окна», исключение бюрократии и устранение адмбарьеров было только на словах и в выступлениях директоров центров. В реальности все было иначе. Многие обивали пороги тех же госорганов, висла база, не было интеграции… Центр был открыт, а получение услуг оставалось волокитным.

В 2015 году начали пробуждаться общественники и инициативно фиксировать проблемы в сфере оказания госуслуг. Цель была одна – повысить качество обслуживания и устранить бытовую коррупцию. Председатель ПАМЦ вспоминает это с воодушевлением: «Как раз тогда мы занялись этим вопросом, то есть общественным контролем. И в 2017 году при поддержке АДГСПК, который был наделен функциями контроля оказания госуслуг, в лице Алика Шпекбаева, мы выезжали по областным центрам, районам. Даже как-то вместе с генералом ехали в село на простом автобусе», – вспоминает Т.Байгулов.

«Пока не скажут, что здесь идеально все, и никто ни у кого ничего не просит, мы будем эти вопросы до конца решать. Сделать спецЦОН, в первую очередь, свободным от коррупции. Это наша с вами главная задача», говорил Алик Шпекбаев, посещая учреждение.

Не секрет, что ранее в ЦОНах орудовали «помогайки», которые при поддержке оборотней в погонах и руководства центров помогали недобропорядочным гражданам за энную сумму денег решить любой вопрос. Особенно это касалось услуг по линии регистрации транспорта, получения водительских прав и др. Для искоренения этого антикоррупционный медиа-центр начал широко использовать метод «тайного покупателя». Материалы обобщались и передавались в Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции, которое уже возглавлял Алик Шпекбаев. «Он не делил общественников на своих и чужих, хороших и плохих. Он просто взаимодействовал со всеми нами. И решал те проблемы, которые предвещали коррупционные проявления в сфере госуслуг», – говорит Нурлан Тастемиров, президент ОЮЛ «Ассоциация поддержки транспортно-логистической отрасли».

Вернемся к ЦОНам. Что же мы смогли поменять благодаря руководству уполномоченного органа по противодействию коррупции и «Правительства для граждан»?

- по городам были проведены задержания «помогаек» и полицейских-коррупционеров;

- мы занялись просвещением граждан;

- время работы ЦОНов увеличилось;

- в спецЦОНах появились врачи для прохождения медосмотра;

- банки второго уровня стали сотрудничать с «Правительством для граждан»;

- увеличилось количество баз данных интегрированных с ЦОНами;

- сначала мы изолировали полицейских от граждан, чтоб снизить коррупционные риски, а сейчас они вовсе ушли из спецЦОНов;

- были оптимизированы бизнес-процессы;

- в зданиях были сделаны перестановки, благодаря которым у граждан появился отдельный большой холл и более удобный зал ожидания;

- были открыты дополнительные окна для обслуживания;

- объединились базы налоговых органов;

- отменили сверку автомобильных номеров для оптимизации процесса.

Сейчас главными положительными качествами ЦОНа стали: обеспечение равного доступа для всех, появление возможности получить услуги по изготовлению документов различных органов в одном месте, исключение непосредственного контакта между исполнителями документов и гражданами. Но, как говорится, нет предела совершенству.

«Сейчас до сих пор некоторые госуслуги в госорганах оказываются только в бумажном виде. И не все спешат избавиться от бумажной волокиты и пойти по пути цифровизации. Кто-то по-прежнему саботирует поручение Елбасы по переводу госуслуг в электронный формат», – акцентирует Т.Байгулов.